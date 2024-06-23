(CNN)-- قالت وزارة الداخلية الإقليمية في داغستان لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية للأنباء، الأحد، إن ستة من رجال إنفاذ القانون قُتلوا، وأصيب 12 آخرون في داغستان بأقصى جنوب روسيا، في أعقاب هجمات على كُنيس يهودي وكنيسة محلية أسفرت أيضا عن مقتل قس.

ومن غير الواضح ما إذا كان الضباط قد قُتلوا في مدينتي محج قلعة أو ديربنت. ويشهد الوضع بعد الهجمات تقلبات ومن المرجح أن تكون أعداد الضحايا في حالة تغير مستمر.

وذكرت وكالة ريا نوفوستي للأنباء، الأحد، نقلا عن وزارة الداخلية في داغستان أن "مسلحين" قُتلا في داغستان إثر هجمات على كُنيس يهودي وكنيسة.

وبحسب مصادر رسمية، يبدو أن الهجمات على الكنيس والكنيسة منسقة، وقد تأكد مقتل أحد القساوسة في الكنيسة.

وفي أعقاب الهجمات المنسقة على مدينتي ديربنت ومحج قلعة في منطقة داغستان الواقعة في أقصى جنوب روسيا، تم إطلاق تحقيق بشأن الإرهاب من قبل مديرية التحقيق التابعة للجنة التحقيق الروسية لجمهورية داغستان، بموجب المادة 205 من القانون الجنائي للاتحاد الروسي.

وجاء في بيان مديرية التحقيقات أنه "يتم تحديد كافة ملابسات الحادث والأشخاص المتورطين في الهجمات الإرهابية، وسيتم تقييم أفعالهم قانونيا".