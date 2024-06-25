أولمبياد باريس.. تعرف على المناطق التي ستحتضن المنافسات

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- تقام دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024 في العاصمة الفرنسية باريس، بين 26 يوليو/ تموز و11 أغسطس/ آب المقبلين.

وتعد هذه المرة الثالثة الّتي تستضيف فيها باريس الألعاب الأولمبية الصيفية، إذ سبق وأن احتضنت دورات 1990 و1924.

وستصبح باريس ثاني مدينة تستضيف الألعاب الأولمبية الصيفية 3 مرات، بعد لندن التي احتضنت دورات 1908 و1948 و2012.

يبلغ عدد الرياضيين المشاركين في أولمبياد باريس حوالي 10500 رياضي، فيما ستضم 32 رياضة في 35 مكاناً في فرنسا والأقاليم التابعة لها.

نستعرض في الخريطة أعلاه الألعاب الرياضية والأماكن المضيفة لها: