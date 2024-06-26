(CNN) -- أطلقت محكمة أمريكية في جزر ماريانا الشمالية، الأربعاء، سراح مؤسس موقع ويكيليكس جوليان أسانج ليصبح حرا للمرة الأولى منذ 12 عاما، بعد أن أقر رسميا بالذنب في التآمر بشكل غير قانوني للحصول على معلومات سرية ونشرها، في قضية من أكبر قضايا إفشاء الأسرار في التاريخ العسكري الأمريكي.

وقال باري بولاك، محامي أسانج، خارج المحكمة إن موكله يمكنه العودة إلى وطنه أستراليا كرجل حر.

وأضاف بولاك للصحفيين: "لقد عانى أسانج بشدة في معركته وحرية التعبير وحرية الصحافة، وفي ضمان حصول الشعب الأمريكي والمجتمع الدولي على معلومات مهمة تستحق النشر".

وحكمت المحكمة على جوليان أسانج بالسجن 62 شهرا بتهمة التجسس، وهي نفس المدة التي قضاها في سجن بيلمارش شديد الحراسة في لندن، وقالت إنه يستطيع العودة إلى أستراليا.

وجاء الحكم في إطار صفقة وافق عليها المدعون العامون بوزارة العدل الأمريكية وأسانج تنص على إقراره بالذنب في مقابل أنهم سيطلبون حكما بالسجن لمدة 62 شهرا - وهو ما يعادل مقدار الوقت الذي قضاه أسانج في لندن بينما كان يعارض تسليمه إلى الولايات المتحدة.