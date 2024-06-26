قضية قطع رأس رجل الأعمال فهيم صالح بأمريكا.. القضاء يكشف تفاصيل جديدة

(CNN)-- أدين المساعد التنفيذي السابق للرئيس التنفيذي لشركة Gokada، بتهمة قتل رئيسه، فهيم صالِح البالغ من العمر 33 عاما، وقطع رأسه وجسده العام 2020، وفقًا لبيان صحفي من مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن.

وقال ممثلو الادعاء إن تايريس هاسبل، البالغ من العمر 25 عامًا، قتل الرئيس التنفيذي، فهيم صالِح، المولود في السعودية لأبوين بنغاليين، لمنعه من اكتشاف اختلاسه حوالي 400,000 دولار من رأس المال الاستثماري بشركة Gokada، وهي شركة نيجيرية تعمل بمجال خدمات الدرجات النارية.

وجاء في بيان مكتب المدعي العام أن هيئة المحلفين وجدت هاسبل مذنبًا بتهمة القتل من الدرجة الأولى، وتهمتين بالسرقة الكبرى من الدرجة الثانية، وتهمة سطو من الدرجة الثانية، وتهم أخرى.

وقال المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براج: "تايريس هاسبل قطع حياة السيد صالِح بشكل مأساوي، وهو رجل جاء من عائلة مهاجرة متماسكة وتبع شغفه ليصبح رجل أعمال ناجحا"، وتابع: "آمل أن توفر المساءلة التي تم تحقيقها بفضل حكم اليوم بعض الراحة لأحباء السيد صالِح وهم يواصلون الحداد على فقدانه."

وتواصلت CNN مع محامي هاسبل، سام روبرتس من جمعية المساعدة القانونية، التي تمثل سكان نيويورك ممن لا يستطيعون دفع تكاليف الخدمات القانونية، للحصول على تعليق.

ومن المتوقع أن يصدر الحكم على هاسبل في سبتمبر/ أيلول، وفقًا للبيان.

وبدأ هاسبل العمل كمساعد لصالِح في مايو 2018، حيث كان مكلفًا بمجموعة متنوعة من المهام بما في ذلك التعامل مع الشؤون المالية لصالِح، وهو ما أتاح له الوصول إلى سجلاته المالية، وفقًا لبيان مكتب المدعي العام.

وفي خريف ذلك العام، بدأ هاسبل في سرقة أموال من شركات صالِح باستخدام مخططات منفصلة، كما ذكر بيان مكتب المدعي العام، وقام بإنشاء عدة حسابات مالية، بما في ذلك حساب "باي بال"، لتحويل الأموال إلى الحسابات بينما كان يخلق بيانات مزيفة ويحاكي معاملات غير ملحوظة من قبل رئيسه، واستقال هاسبل في مايو 2019، لكنه استمر في سرقة الأموال، وفقًا للبيان.

ووفقًا للبيان، في يناير 2020، بعد اكتشاف أحد الاحتيالات وتتبعها إلى هاسبل، واجه صالِح موظفه السابق بشأن سرقة 35,000 دولار من شركته واقترح تسوية لسداد الديون وتجنب الملاحقة الجنائية.

وافق هاسبل على سداد صالِح على مدار فترة مدتها عامين، لكنه فعل ذلك باستخدام الأموال المسروقة من مخطط باي بال، مما تسبب في اختلاسه لما يقرب من 400,000 دولار، وفقًا لمكتب المدعي العام.

وخشية أن يكتشف صالِح اختلاسه المستمر، قرر هاسبل بعد ذلك التخطيط لقتل صالِح، معتقدًا أن قتل رئيسه السابق سيمنعه من الشهادة ضده، وفقًا للبيان.

في 13 يوليو 2020، تبع هاسبل صالِح إلى شقته في الجانب الشرقي الأدنى، وصعقه بصاعق كهربائي في ظهره وطعنه عدة مرات. وفي اليوم التالي، عاد هاسبل إلى الشقة "لتقطيع الجثة وتنظيف مسرح الجريمة"، وفقًا للبيان.

غادر هاسبل لفترة وجيزة أثناء محاولته تنظيف مسرح الجريمة، وعثر ابن عم صالِح، الذي ذهب إلى الشقة لتفقده، على جثة صالِح ورأسه وأطرافه مفصولة، ووفقًا للبيان، لم يدخل هاسبل الشقة مرة أخرى بعد رؤية الشرطة في الخارج.

وفي 17 يوليو، ألقت الشرطة القبض على هاسبل في مانهاتن.

وكان صالِح معروفًا بدعمه للتقنيين الناشئين، نشأ في شمال ولاية نيويورك وحصل على درجة في علوم الكمبيوتر من جامعة بنتلي في ماساتشوستس.