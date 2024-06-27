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لحظة اعتقال ناشطة المناخ غريتا تونبرغ بعد محاولتها إغلاق طريق سريع في لاهاي

(CNN)-- يواجه مزارعو الألبان في الدنمارك اضطرارهم إلى دفع ضريبة سنوية قدرها 672 كرونة (96 دولارا) عن كل بقرة بسبب الانبعاثات المسببة لتسخين الكوكب التي يولدونها.

ووافقت الحكومة الائتلافية في الدنمارك هذا الأسبوع على فرض أول ضريبة على انبعاثات الكربون في العالم على القطاع الزراعي، وهو ما يعني فرض رسوم جديدة على الماشية ابتداء من عام 2030.

وتعد الدنمارك مصدرًا رئيسيًا لمنتجات الألبان ولحم الخنزير، والزراعة هي أكبر مصدر للانبعاثات في البلاد، ويهدف اتفاق الائتلاف - الذي يتضمن أيضًا استثمار 40 مليار كرونة (3.7 مليار دولار) في تدابير مثل إعادة التشجير وإنشاء الأراضي الرطبة - إلى مساعدة البلاد على تحقيق أهدافها المناخية.

ورحبت صناعة الألبان الدنماركية على نطاق واسع بالاتفاق وأهدافه، لكنها أثارت غضب بعض المزارعين.

وتأتي هذه الخطوة بعد أشهر قليلة من قيام المزارعين بتنظيم احتجاجات في جميع أنحاء أوروبا، حيث أغلقوا الطرق بالجرارات ورشقوا البرلمان الأوروبي بالبيض بسبب قائمة طويلة من الشكاوى، بما في ذلك الشكاوى بشأن التنظيم البيئي والبيروقراطية المفرطة.