جندي أمريكي يواجه تهم الاعتداء الجنسي على قاصر في اليابان

(CNN)-- اتهمت النيابة العامة اليابانية جنديًا أمريكيًا باختطاف فتاة قاصر والاعتداء عليها جنسيًا في ديسمبر/ كانون الأول الماضي في أوكيناوا، حسبما أكد مقر شرطة المحافظة لشبكة CNN، الأربعاء.

وقد تم توجيه التهم لبرينون واشنطن، وهو جندي يبلغ من العمر 25 عامًا في القوات الجوية الأمريكية، في 27 مارس/ اذار حيث تشمل "الجماع الجنسي غير الرضائي" و"الاختطاف غير اللائق"، حسبما صرّح المتحدث باسم محكمة ناها لشبكة CNN، مضيفًا أن الجيش الأمريكي قد سلم الجندي إلى السلطات اليابانية في نفس اليوم.

وقال المتحدث باسم المحكمة لشبكة CNN: "إنه ليس لديهم أي تفاصيل بخصوص التمثيل القانوني للجندي".

تم إطلاق سراح واشنطن بكفالة ونقله إلى قاعدة كادينا الجوية الأمريكية في أوكيناوا للحجز وفقًا لمتحدث باسم قسم مكافحة الإجراءات في حكومة محافظة أوكيناوا. ولم يتضح توقيت نقله.

وتم تحديد موعد للمحاكمة في 12 يوليو/ تموز القادم، بحسب المتحدث باسم المحكمة.

وقال حاكم أوكيناوا ديني تاماكي للصحفيين يوم الثلاثاء إن الحادث "مؤسف للغاية"، وأن السلطات "ستتخذ موقفا صارما في التعامل مع الوضع".

ودعا نائب وزير الخارجية الياباني ماساتاكا أوكانو، المسؤولين الأمريكيين إلى فرض انضباط أكثر صرامة، وقدم احتجاجًا إلى السفير الأمريكي في اليابان، رام إيمانويل، في 27 مارس/ آذار، وهو اليوم الذي تم فيه توجيه الاتهام إلى واشنطن، وفقًا لوزارة الخارجية اليابانية.

وتواصلت CNN مع السفارة الأمريكية في اليابان، التي قالت إنها على علم بالقضية لكنها لن تعلق. وطلبت السفارة من شبكة CNN في مكالمة هاتفية الاتصال بقاعدة كادينا الجوية في أوكيناوا، حيث تتمركز واشنطن، للحصول على معلومات حول القضية.

وكان واشنطن متمركزًا مع سرب الاستعداد اللوجستي الثامن عشر في القاعدة الجوية، وفقًا لما أكده سلاح الجو الأمريكي لـ CNN بشأن رتبة العضو الخدمي المتهم وسجل خدمته دون التعليق على الاتهام.

وأكد متحدث باسم الجناح الثامن عشر أن السرب كان على علم بالقضية، حيث قال الملازم الأول ألفين جي نيلسون الثالث لشبكةCNN، الأربعاء: "الجناح الثامن عشر على علم بادعاء الاعتداء الجنسي ضد أحد طياري كادينا والذي تورط فيه مواطن ياباني".