أمريكا تعلق على "محاولة الانقلاب" في بوليفيا

(CNN)-- دعت الولايات المتحدة، الأربعاء، إلى الهدوء بعد محاولة الانقلاب في بوليفيا، وأكدت أنها "تراقب الوضع عن كثب".

وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي إن "الولايات المتحدة تراقب الوضع في بوليفيا عن كثب وتحث على الهدوء".

وكان الرئيس البوليفي لويس آرسي دعا منذ ساعات إلى "التعبئة لصالح الديمقراطية ضد الانقلاب" بعد أن تمركز جنود ومركبات عسكرية حول المباني الحكومية في مدينة لاباز.

وقال آرسي من المقر الرئاسي: "لا يمكننا أن نسمح لمحاولات الانقلاب أن تودي بحياة البوليفيين مرة أخرى، نريد أن نحث الجميع على الدفاع عن الديمقراطية".

وبحسب وكالة الأنباء الحكومية ABI، فإن التعبئة العسكرية بدأت حوالي الساعة 2:30 بعد الظهر وفقا للتوقيت المحلي.

وشوهدت مركبات مدرعة تقتحم أبواب القصر الحكومي في بوليفيا، وفقا لما ذكرته وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية للأنباء.

وتحاول شبكة CNN الاتصال بحكومة بوليفيا للتعليق.