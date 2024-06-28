بايدن يواجه بعض الصعوبات في الحديث خلال المناظرة.. هذه أسبابه

أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- يبدو أن الرئيس جو بايدن يعاني من صعوبة في توصيل حديثه في عدة نقاط خلال بداية المناظرة الرئاسية.

طهّر بايدن حلقه أو سعل عدة مرات، وهي حالة ذكر طبيبه سابقًا أنها ناجمة عن ارتجاع الحمض.

وقال الدكتور كيفن أوكونور، طبيب الرئيس، في مذكرة عقب فحصه الجسدي في فبراير/شباط، إن بايدن يعاني من "أعراض عرضية للارتجاع المعدي المريئي، وفي المقام الأول يضطر إلى تنظيف حلقه في كثير من الأحيان".

وكتب أوكونور أن هذه الأعراض "تتفاقم عادة بعد وقت قصير من تناول الوجبات". وأضاف أوكونور أن الرئيس يتناول Pepcid في الصباح وNexium في المساء "للسيطرة على الحموضة".

فيما قالت مصادر إن بايدن عانى من البرد خلال الأيام الماضية وهو ما أثر على صوته أيضا.

كما عانى بايدن أيضًا من التأتأة، وهو الأمر الذي تناوله علنًا وكان له تأثير عميق عليه.

قال بايدن في ندوة لـCNN في فبراير 2020 إنه "في بعض الأحيان، عندما أجد نفسي متعبًا حقً، أجد نفسي متلعثمًا".

وأضاف: "لا علاقة للأمر بمعدل ذكائك. لا علاقة له بتركيبتك الفكرية". وتابع قائلا إنه يعتقد أن ذلك "جزء من الثقة" وأن عليه "التفكير وعدم التسرع".