أتلانتا، الولايات المتحدة الأمريكية (CNN)-- أطلق الرئيس جو بايدن مجموعة انتقادات نارية ضد القضايا القانونية التي يواجهها الرئيس السابق دونالد ترامب، مشبها أخلاق منافسه بـ"قط الزقاق" ووصفه بـ"المجرم المدان"، وذلك خلال المناظرة الرئاسية على CNN.

وقال بايدن: "الجرائم التي لا تزال متهمًا بارتكابها، فكر في جميع العقوبات المدنية المفروضة عليك. كم مليار دولار تدين بها كغرامات مدنية بسبب التحرش بامرأة في الأماكن العامة؟ للقيام بمجموعة كاملة من الأشياء؟ عن ممارسة الجنس مع نجمة إباحية في الليل – بينما كانت زوجتك حامل؟".

والتفت بايدن إلى ترامب، وتابع: "لديك أخلاق قطة الزقاق"، بينما نفى ترامب ممارسة الجنس مع نجمة إباحية.

أُدين ترامب الشهر الماضي بـ 34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية مرتبطة بدفع أموال لنجمة أفلام إباحية في عام 2016. وفي العام الماضي، وجدت هيئة المحلفين أن ترامب اعتدى جنسيا على إي جين كارول في غرفة قياس بمتجر ملابس فاخر في ربيع عام 1996 وحصلت على 5 ملايين دولار مقابل الاعتداء والتشهير.