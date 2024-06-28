(CNN) – أكدت مصادر ديمقراطية عدة أن القادة في الحزب لا يُخططون للتدخل مباشرة من أجل الضغط على الرئيس الأمريكي، جو بايدن، للانسحاب من السباق الرئاسي بعد الانتقادات على أدائه في المناظرة الرئاسية ضد الرئيس السابق دونالد ترامب، الجمعة.

وعوضا عن ذلك، يريد الديمقراطيون التركيز على ما يمكن التحكم به للفوز مجددا بأغلبية مجلس النواب والحفاظ على مجلس الشيوخ.

والاعتقاد الراسخ لدى الديمقراطيين أن يتركوا الغبار الذي يسود الرأي العام يهدأ بعد المناظرة ويقوموا بتقييم قوة حملة بايدن في الأسابيع المقبلة. ومن غير الواضح ما إذا كان أي شيء سيُغير الحسابات.

وقال زعيم الديمقراطيين في مجلس النواب، حكيم جيفريز، للصحفيين اليوم إنه لا ينبغي لبايدن أن ينسحب من الانتخابات.

وعندما سُئل عن رد فعله على أداء بايدن في المناظرة، قال جيفريز: "سنفوز بمجلس النواب في نوفمبر".