(CNN)-- شهدت فرنسا أعلى نسبة مشاركة منذ عقود مع اقتراب التصويت في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة من نهايته.

ومن الممكن أن تطيح الانتخابات بتحالف الوسط للرئيس إيمانويل ماكرون وتتركه ليقضي السنوات الثلاث المتبقية من ولايته في شراكة حرجة مع اليمين المتطرف.

وتشير التقديرات التي نشرتها مؤسسة إبسوس لاستطلاعات الرأي إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالي إقبال الناخبين، الأحد، إلى 65.5%، وهو أعلى مستوى تشهده فرنسا في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية منذ عام 1997. وتمثل التقديرات زيادة بمقدار 18 نقطة مقارنة بعام 2022.

بدأ التصويت في الساعة 8 صباحًا بالتوقيت المحلي (2 صباحًا بالتوقيت الشرقي)، حيث بدأت فرنسا عملية انتخاب أعضاء جمعيتها الوطنية البالغ عددهم 577 عضوًا من خلال منافسات محلية في جميع أنحاء البلاد وفي أقاليمها الخارجية.

تُجرى الانتخابات قبل الموعد المحدد لها بثلاث سنوات، وبعد ثلاثة أسابيع من الهزيمة التي تعرض لها حزب النهضة بزعامة ماكرون أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، حزب مارين لوبان، في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وبعد دقائق من الهزيمة المهينة، وفي محاولة واضحة لخداع الناخبين، قال ماكرون إنه لا يستطيع تجاهل الرسالة التي أرسلها الناخبون واتخذ القرار "الجاد والثقيل" بالدعوة إلى انتخابات مبكرة - الأولى في فرنسا منذ عام 1997.

ومهما كانت النتيجة، تعهد ماكرون بالبقاء في منصبه حتى الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقبلة في عام 2027.

والجمعية الوطنية مسؤولة عن إقرار القوانين المحلية - من معاشات التقاعد والضرائب إلى الهجرة والتعليم - في حين يحدد الرئيس السياسة الخارجية والأوروبية والدفاعية للبلاد.

عندما ينتمي الرئيس والأغلبية في البرلمان إلى نفس الحزب، فإن الأمور تسير على ما يرام. وعندما لا تفعل ذلك، فقد تتوقف الحكومة عن العمل - وهو الاحتمال الذي قد يطارد باريس في حين تستعد لاستضافة الألعاب الأوليمبية الصيفية في الشهر المقبل.

ومؤخرًا أنشأت فرنسا مثل هذه الحكومة - المعروفة باسم "التعايش" - حين دعا الرئيس اليميني جاك شيراك إلى إجراء انتخابات مبكرة واضطر إلى تعيين الاشتراكي ليونيل جوسبان رئيسًا للوزراء، والذي ظل في المنصب لمدة خمس سنوات.

وتستبعد الجولة الأولى من الأصوات المرشحين الأضعف قبل الجولة الثانية الأحد المقبل. إذا فاز أحد المرشحين بالأغلبية المطلقة من الأصوات في الاقتراع الأول بنسبة إقبال تبلغ 25%، فإنه يفوز بالمقعد. عادة، لن يتم انتخاب سوى عدد قليل من النواب بهذه الطريقة، لكن معظمهم سيذهبون إلى جولة ثانية.

يُسمح فقط لأولئك الذين فازوا بأكثر من 12.5٪ من أصوات الناخبين المسجلين بالترشح في الجولة الثانية. وفي كثير من الأحيان يتم التنافس بين مرشحين اثنين، ولكن في بعض الأحيان بين ثلاثة أو أربعة مرشحين. يختار بعض المرشحين الانسحاب في هذه المرحلة لمنح حلفائهم فرصة أفضل للفوز.

سيختار معظم الناخبين واحدة من ثلاث كتل: تحالف اليمين المتطرف بقيادة حزب التجمع الوطني؛ والجبهة الشعبية الجديدة، وهي ائتلاف يساري تم تشكيله مؤخرًا؛ وتحالف الوسط لماكرون.

ويرأس كتلة حزب التجمع الوطني، جوردان بارديلا، زعيم الحزب البالغ من العمر 28 عامًا التي اختارتها لوبان، التي ناضلت لتلميع صورة الحزب المبتلى تاريخيًا بالعنصرية ومعاداة السامية التي انتشرت تحت قيادة والدها جان ماري لوبان التي استمرت لعقود من الزمن.

حتى وقت قريب، كان احتمال تشكيل حكومة يمينية متطرفة أمرًا غير وارد. في الماضي، قامت أحزاب المعارضة بعقد زيجات مصلحة في محاولة لمنع حزب التجمع الوطني - تحت اسمه السابق، الجبهة الوطنية - من دخول الحكومة. والآن، في غضون بضعة أسابيع، قد يصبح بارديلا رئيسًا لوزراء فرنسا - وأصغر رئيس وزراء في أوروبا منذ أكثر من قرنين من الزمان.

وعلى اليسار، اجتمعت مؤخرًا مجموعة من الأحزاب المنقسمة سابقًا لتشكيل الجبهة الشعبية الجديدة - وهو ائتلاف كان المقصود منه إحياء الجبهة الشعبية الأصلية التي منعت الفاشيين من الوصول إلى السلطة في عام 1936. ويضم التحالف العريض شخصيات أكثر تطرفاً، مثل جان لوك ميلينشون، المرشح الرئاسي ثلاث مرات وزعيم حزب فرنسا التي لا تنحني، بالإضافة إلى القادة المعتدلين، مثل رافائيل جلوكسمان.

وفي الوقت نفسه، يمثل رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته غابرييل أتال - الذي تم تعيينه في منصبه من قبل ماكرون في يناير/كانون الثاني - تحالف ماكرون الوسطي. وبحسب ما ورد، كان أتال من بين آخر الأشخاص في الدائرة الداخلية لماكرون الذين علموا أن الانتخابات المبكرة كانت وشيكة.

وستغلق صناديق الاقتراع في الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي، الأحد. ومن المتوقع ظهور النتائج الكاملة في وقت مبكر الاثنين.