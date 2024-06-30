"فزعة" سفارة السعودية في المجر لمواطن وزوجته تثير تفاعلا وأمير يعلق

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لمواطن ادعى تعرضه للسرقة في العاصمة الهنغارية، بودابست، وما وصفه بـ"فزعة" سفارة المملكة له ولزوجته.

جاء ذلك في تدوينة مطولة نشرها مزاحم الفايز على صفحته بمنصة أكس (تويتر سابقا) فصّل فيها ما حدث معه قائلا: "سرقوني في بودابست.. الجوازات انسرقت في مدينة بودابست محطة القطار.. المسروقات: جوازي وجواز زوجتي.. جوال ايفون ١٣.. محفظتي وفيها كل بطاقاتي البنكية.. في لمحة بصر وكأنهم يستخدمون الجن في سرقاتهم بدون مبالغة شيء لا يصدق.."

وتابع الفايز: "كيف تصرفت.. ١- أيقنت اني انسرقت ( مصدوم وضايع ) والله سافرت لسنوات والخبرة هنا تسقط مع الصدمة والفزع والخوف مشاعر متلخبطة.. ٢- نزلت مباشرة من القطار لأني كنت مسافر الى فيينا وهذا أول شيء تسوونه لأنه لو تحرك القطار وأنا بدون وثيقة رسمية وخاصة من دولة الى اخرى في اوروبا بيعتبرني داخل تهريب وهذي مصيبة وعقوبتها وخيمة.. ٣-عشت لحظات عصيبة ومرعبه تخيلو تفقد جوازاتك و جوالك وفيه كل التطبيقات الرسمية للبنوك والبطاقات مصيبة ما بعدها مصيبة ما يعلم فيها الا الله".

وأضاف: "٤- بعد لحظات بدأت أركز اشوي وأتعافى من الصدمة وأفكر وش أسوى لحل مشكلتي فكان أول شي سويته استخدمت تلفوني الثاني اللي كان في جيبي لحظة سرقة الشنطة وكان هو المنقذ بعد الله والحمد لله.. ٥- كلمت الهاتف المصرفي لمصرف الراجحي من جوالي الثاني وعلمتهم بمشكلتي وقمت بتعطيل جميع البطاقات البنكية والتطبيق والهاتف المصرفي شكراً من القلب لتجاوبهم معي بسرعه.. ٦- ذهبت الى مركز الشرطة في محطة القطار وأبلغتهم بالأمر بصراحة كان تصرفهم بطيئ وفيه عدم مبالاة ويمكن يكون السبب هو من كثر الحالات او عائق اللغة ( مع العلم اني متحدث ممتاز باللغة الانجليزية )".

وأردف: "٧- وأنا مع الشرطة تصرفت زوجتي تصرف يحسب لها وبدون توجيه مني اتصلت على سفارة خادم الحرمين الشريفين في مدينة بودابست وطلبت المساعدة وبصراحة كان تفاعلهم مع زوجتي بقمة الرقي والفزعة لا يعرفون من نحن ولكن تصرفوا معنا كمواطنين في ورطة وفزعوا فزعهتم المعتادة مع أي مواطن في مشكلة ويحتاج مساعدة وخلال وقت قصير حظر ممثل السفارة الاستاذ محمد عريشي بيض الله وجهه الى المحطة ووقفو معنا وقفة والله أعجز فيها عن شكرهم.. ٨- أكملو الاجراءات الرسمية وسجلوا محظر بالمسروقات وتوثيق المحظر من الشرطة وأخذونا الى الفندق وكانت متابعة الفريق كامل معي بالتلفون وعلى رأسهم الاستاذ سعد الشمري وسعادة السفير الاستاذ ماجد العبدان بنفسه كان متابع موضوعي أول بأول والله أعجز عن شكرهم وحرصهم على سلامتنا بالأول وكانوا يرددون كل شيء سهل وباقي الامور بسيطة ومحلولة بإذن الله.. لحظة فخر واعتزاز إني مواطن سعودي والله شعور لا يوصف أبدا و أعجز عن وصفه وكأني ملكت الأرض بدون مبالغة".

واستطرد المواطن السعودي: "٩- بعد الهدوء والركادة وأخذ نفس عميق تذكرت التقنية وحاولت الاستفادة منها وتتبعت جهازي المسروق وحصلت على موقعه وذهبت مع الاخوان بالسفارة الى الموقع ووجدت الجهاز مهشم ومحطم ومرمي تحت العشب في حديقة وباقي المسروقات لا أثر لها للآسف .. ١١ - دخلت الى موقع وزارة الخارجية وقمت بطلب تذكرة عبور من مطار بودابست وأرفقت خطاب الشرطة بالحادثة .. ١٢- وصلني بريد من وزارة الخارجية برقم الطلب ومتابعه الأمر مع السفارة .. ١٣- اليوم الثاني توجهت الى سفارة خادم الحرمين الشريفين في بودابست واستقبلوني الاخوان بالسفارة وقامو بعمل اللازم واستخراج بطاقة عبور لي وزوجتي والحمد لله بوقت قياسي كل هذا وانا ماكملت ٢٤ ساعه والله أمر يدعو للفخر اننا في وطن شامخ وعظيم وهمه الأول هو مصلحة المواطن داخل وخارج الوطن ولله الحمد افخروا مثلي انكم مواطنين لدولة عظيمة همها الأول والأخير مصلحة المواطن والعمل على خدمته أينما يكون .. ١٤- شكرا خاص لطيران فلاي ناس تجاوبهم معي وتعديل رحلتي القادمة وتفهمهم لوضعي الحالي ومساعدتي بكل ما حتاج ".

وختم المواطن السعودي قائلا: "الملخص اللي استفدت منه.. احرص على أذكارك في كل وقت وتوكل على الله في كل أمرك .. دائما عند زيارة أي دولة قم بتسجيل جوازاك ومن معك في موقع وزارة الخارجية.. احرص على ممتلكاتك الشخصية دائما ولا تثق بأي شخص مهما كان لطيف .. لا يغرك خبرتك بالسفر وكم دولة زرت وخلك حريص وجاهز لأي طارئي .. الحوادث ممكن تصير بأي وقت وبدون ما تحسب لها حساب ولكن حاول انك تهدأ وتتصرف بحكمه لكي تنقذ ما يمكن إنقاذه.. الحمد لله على كل أمر ولا اعتراض على ما كتب الله لي والحمد لله وصلت أرض الوطن سالم معافى أنا وزوجتي وبخير وصحة ولله الحمد .. شكر خاص لممثلي فريق العمل في سفارة خادم الحرمين الشريفين أطال الله بعمره في المجر ( بودابست ) بكل ما قاموا به من عمل لتسهيل اجراءات السفر المطلوبة لي و وزوجتي وللوصول لأرض الوطن الغالي سالمين".

وتواصلت CNN بالعربية مع السفارة السعودية في بودابست للحصول على تعليق دون رد حتى كتابة هذا التقرير.

من جهته علق الأمير السعودي، عبدالرحمن بن مساعد بتدوينة على صفحته بمنصة أكس قائلا: " الحمدلله على سلامة الأخ مزاحم وعائلته الكريمة، وشكرًا للسفارة السعودية وسفير خادم الحرمين الشريفين في المجر.. منشور مهم يستحق القراءة".