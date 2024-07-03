(CNN)-- نشر رئيس الوزراء الهولندي الجديد ديك شوف، الثلاثاء، عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا)، مقطع فيديو لتسلمه السلطة من سلفه مارك روته الذي أصبح الأمين العام الجديد لحلف شمال الأطلسي (الناتو).

وظهر روته في الفيديو وهو يصطحب شوف خلال جولة في مقر الحكومة ثم يصافحه أمام الصحفيين ثم ركب دراجة ليغادر المكان.

وقال شوف: "بعد وصولي إلى بيننهوف، تم التوقيع على بروتوكول نقل السلطة وتسلمت مطرقة مجلس الوزراء من سلفي مارك روته وبذلك تنتقل القيادة السياسية رسميا".

وعلق سفير هولندا لدى بريطانيا وأيرلندا الشمالية كاريل فان أوستروم، عبر "إكس"، بقوله: " هذه هي هولندا.. رئيس وزرائنا منذ 14 عاما يترك منصبه على دراجة".

يذكر أن روته من المقرر أن يبدأ مهام منصبه الجديد في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول عندما تنتهي فترة ولاية الأمين العام الحالي للناتو ينس ستولتنبرغ والتي استمرت 10 سنوات، وذلك فقا لبيان صادر عن الحلف.