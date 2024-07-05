أول تصريح لزعيم حزب العمال البريطاني عقب الفوز بمقعد في الانتخابات

(CNN) -- قال زعيم حزب العمال البريطاني كير ستارمر، الذي من المرجح أن يصبح رئيس الوزراء المقبل إن بلاده "مستعدة للتغيير" بعد فوزه بمقعد في شمال لندن خلال الانتخابات العامة، الجمعة.

وأضاف ستارمر: "الليلة، قال الناس هنا وفي جميع أنحاء البلاد. إنهم مستعدون للتغيير"، وتابع: "التغيير يبدأ هنا لأن هذه هي ديمقراطيتكم ومجتمعكم ومستقبلكم، لقد قمتم بالتصويت والآن حان الوقت لكي نحقق نتائجنا".

وذكر: "أعدكم بهذا: سواء انتخبتوني أم لا، سأخدم كل شخص في هذه الدائرة الانتخابية".

كانت استطلاعات آراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع رجحت أن يفوز حزب العمال في الانتخابات العامة بأغلبية ساحقة.

وفي حالة فوز الحزب الذي ينتمي إلى يسار الوسط بالانتخابات سينهي حقبة استمرت 14 عاما من حكم المحافظين بطريقة حاسمة.