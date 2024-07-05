استطلاعات: حزب العمال البريطاني سيفوز بـ"أغلبية ساحقة" في الانتخابات

(CNN)-- رجحت استطلاعات آراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع في بريطانيا، الخميس، أن يفوز حزب العمال في الانتخابات العامة بـ"أغلبية ساحقة".

وفي حالة فوز الحزب الذي ينتمي إلى يسار الوسط بالانتخابات سينهي حقبة استمرت 14 عاما من حكم المحافظين بطريقة حاسمة، ويضع زعيمه كير ستارمر في طريقه ليصبح رئيسا للوزراء في الساعات المقبلة.

ومن المتوقع أن يفوز حزب العمال بـ410 مقاعد، بينما يستحوذ المحافظون على 131 مقعدا، والديمقراطيون الليبراليون 61 مقعدا، وفقا للاستطلاع الذي أجرته شركة IPSOS نيابة عن بي بي سي وسكاي وآي تي ​​في نيوز.

ومن المتوقع أن يفوز حزب الإصلاح بـ13 مقعدا، والحزب الوطني الاسكتلندي بـ10 مقاعد، وحزب الخضر بمقعدين.