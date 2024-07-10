(CNN)-- تجري عملية مطاردة في شمال لندن وما حولها بعد مقتل ثلاث نساء مساء، الثلاثاء.

وقالت شرطة هيرتفوردشاير، الأربعاء، إن الشرطة تبحث عن رجل يبلغ من العمر 26 عامًا يدعى كايل كليفورد له صلة بالجريمة وقد يكون مسلحًا بقوس ونشاب ويمكن أن يكون في شمال لندن أو هيرتفوردشاير.

واستدعت الشرطة إلى منزل في حي بوشي بمنطقة هيرتفوردشاير، مساء الثلاثاء، حيث عثرت على ثلاث نساء مصابات بجروح خطيرة توفين جميعهن متأثرات بجراحهن بعد فترة وجيزة، بحسب الشرطة.

وطلبت الشرطة من الجمهور عدم الاقتراب من المشتبه به الذي قد يكون مسلحا.