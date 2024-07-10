صورة ومطاردة جارية حاليا في لندن لرجل يعتقد انه يحمل قوسا ونشابا بعد مقتل 3 نساء

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صورة ومطاردة جارية حاليا في لندن لرجل يعتقد انه يحمل قوسا ونشابا بعد مقتل 3 نساء
صورة أرشيفية تعبيرية لشريط شرطة يطوق مكان حادثفي بريطانيا العام 2007Credit: Daniel Berehulak/Getty Images)

(CNN)-- تجري عملية مطاردة في شمال لندن وما حولها بعد مقتل ثلاث نساء مساء، الثلاثاء.

وقالت شرطة هيرتفوردشاير، الأربعاء، إن الشرطة تبحث عن رجل يبلغ من العمر 26 عامًا يدعى كايل كليفورد له صلة بالجريمة وقد يكون مسلحًا بقوس ونشاب ويمكن أن يكون في شمال لندن أو هيرتفوردشاير.

واستدعت الشرطة إلى منزل في حي بوشي بمنطقة هيرتفوردشاير، مساء الثلاثاء، حيث عثرت على ثلاث نساء مصابات بجروح خطيرة توفين جميعهن متأثرات بجراحهن بعد فترة وجيزة، بحسب الشرطة.

وطلبت الشرطة من الجمهور عدم الاقتراب من المشتبه به الذي قد يكون مسلحا.

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