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بـ"ضمادة على الأذن".. شاهد ترامب في أول ظهور علني له منذ محاولة الاغتيال

العالم
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بـ"ضمادة على الأذن".. شاهد ترامب في أول ظهور علني له منذ محاولة الاغتيال
Credit: Leon Neal/Getty Images

(CNN)--  شارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، في أول يوم  من المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي عقد  في ميلووكي بولاية ويسكونسن. 

وهذا هو  أول ظهور علني لترامب  منذ تعرضه لمحاولة الاغتيال، السبت، و غطت ضمادة بيضاء كبيرة جزءا كبيرا من أذنه اليمنى.

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وخلال مقابلة إذاعية في وقت سابق من يوم الاثنين، قال طبيب البيت الأبيض السابق روني جاكسون  إنه قام بتقييم طبي لجرح الرئيس السابق  في أذنه، وضمده، ووجد أن  الرصاصة  اقتطعت جزءا من الجزء العلوي من أذنه.

وأُصيب الرئيس الأمريكي السابق في إطلاق نار خلال تجمع حاشد في بتلر بولاية بنسلفانيا، مساء السبت، فيما قال مكتب التحقيقات الفيدرالي إنها محاولة اغتيال. وقُتل أحد المشاركين في التجمع، وأُصيب اثنان آخران بجروح خطيرة.

ترامب
Credit: Win McNamee/Getty Images


 

ترامب
Credit: Andrew Harnik/Getty Images

 

ترامب
Credit: Scott Olson/Getty Images

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