البيت الأبيض يعلن إصابة بايدن بفيروس كورونا

(CNN)-- أعلن البيت الأبيض، الأربعاء، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أصيب بفيروس كورونا المستجد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان، إنه ثبت إصابة الرئيس بفيروس كورونا، وهو يعاني من أعراض خفيفة.

وأضافت أن بايدن سيعزل نفسه وسيستمر في أداء جميع مهامه بالكامل خلال تلك الفترة.

وذكرت أن البيت الأبيض سيقدم تحديثات منتظمة حول الوضع الصحي للرئيس الأمريكي بينما يواصل القيام بمهامه أثناء وجوده في عزلة.

ونقل البيان عن كيفن أوكونور طبيب الرئيس الأمريكي قوله إن بايدن ظهرت عليه أعراض مثل سيلان الأنف والسعال، مع الشعور بالضيق، ونظرا لأنه لم يكن يشعر بالتحسن، تم إجراء اختبار له وكانت النتائج إيجابية، ولهذا سيعزل بايدن نفسه.