رجل أعمال سقط من الطابق الـ20 بفندق فاخر بنيويورك والشرطة تكشف هويته

(CNN)-- أكد مسؤول في إنفاذ القانون الأمريكي لشبكة CNN، أن جيه مايكل كلاين، مؤسس شركة تذاكر السينما Fandango، سقط حتى ولقي حتفه من أحد فنادق مدينة نيويورك، الثلاثاء.

جيه مايكل كلاين Credit: Harvard Business School Healthcare Alumni Association

وقالت إدارة شرطة نيويورك إنه في حوالي الساعة العاشرة من صباح الثلاثاء، عثر على الرجل البالغ من العمر 64 عامًا مصابًا بجروح تشير إلى أنه سقط من ارتفاع شاهق من فندق كيمبرلي، وهو فندق فاخر في وسط مانهاتن. ويعتقد المحققون أنه قفز من الطابق العشرين بالفندق. وأعلنت خدمات الطوارئ الطبية وفاته بعد فترة وجيزة.

في وقت وفاته، كان كلاين شريكًا مؤسسًا ومديرًا في شركة الأسهم الخاصة Accretive والرئيس التنفيذي لصندوق استثماري باسم Juxtapose، كما قام بتأسيس عدد من الشركات الأخرى.

وكان كلاين متزوجا وأب لستة أطفال، وحصل على البكالوريوس من جامعة كورنيل والماجستير في إدارة الأعمال من كلية هارفارد للأعمال، وفقًا لموقع رابطة خريجي كلية هارفارد للأعمال، وأسس كلاين شركة Fandango في عام 1999 وبقي فيها حتى عام 2011، وفقًا لموقع "لينكدإن"، وهي مملوكة الآن لشركة NBCUniversal.

تواصلت CNN مع Fandango للتعليق.