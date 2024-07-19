الانقطاع التكنولوجي.. مدير الشركة المتسببة يعتذر ويوضح الأسباب

(CNN) -- اعتذر الرئيس التنفيذي لشركة CrowdStrike، جورج كورتز، للعملاء في وقت متأخر من صباح الجمعة عن انقطاع تكنولوجيا المعلومات العالمي بسبب تحديث لبرنامج شركة الأمن السيبراني.

ونشر كورتز على "إكس"، تويتر سابقا: "نحن نفهم خطورة الوضع ونأسف بشدة على الإزعاج والتعطيل".

وكرر كورتز أن انقطاع التيار الكهربائي لم يكن بسبب خرق أمني أو هجوم إلكتروني، وأكد أن عملاء CrowdStrike كانوا "محميين بالكامل".

وأضاف المدير التنفيذي للشركة قائلا: " نحن نعمل مع جميع العملاء المتأثرين لضمان عمل نسخة احتياطية من الأنظمة وقدرتهم على تقديم الخدمات التي يعتمد عليها عملاؤهم".