كيف سيخسر العالم مليارات الدولارات بسبب تحديث برنامج؟

(CNN) -- يعمل برنامج حماية أصدرته شركة كراود سترايك للأمن السيبراني على عدد لا يحصى من أجهزة الكمبيوتر يملكها أشخاص في جميع أنحاء العالم، مما يعني أن تحديث البرنامج الذي تم دفعه إلى تلك الأجهزة تسبب في إيقاف تشغيلها جميعا، في وقت واحد تقريبا.

وفي الاقتصاد الشبكي، يمكن أن يؤدي انقطاع في جزء واحد من السلسلة إلى تأثير الدومينو فعندما تتعطل أجزاء متعددة، فإن ذلك يؤدي إلى عدة مشاكل.

وهناك بعض الأجهزة المتأثرة التي نادرا ما تتم صيانتها بواسطة أشخاص أوقد تكون موجودة في مناطق نائية لأنها لا تتطلب بانتظام من البشر التفاعل معها بشكل مباشر.

وقال أندرو بيك، خبير الأمن السيبراني في جامعة لوبورو في المملكة المتحدة، إن أمثلة على ذلك مثل أجهزة الاستشعار ومراقبة الطقس الموجودة في صناديق إشارة السكك الحديدية، وهو الأمر الذي قد يتطلب من الفنيين فحص مئات الآلاف من الأجهزة لإصلاحه، وأضاف أن التعافي من الأزمة سيكلف العالم "آلاف الساعات وملايين وربما مليارات الدولارات".

يذكر أن الرئيس التنفيذي لشركة كراود سترايك جورج كورتز، اعتذر للعملاء في وقت متأخر من صباح الجمعة عن العطل التي تسبب فيه تحديث لبرنامج الشركة.

ونشر كورتز على "إكس" (تويتر سابقا): "نحن نفهم خطورة الوضع ونأسف بشدة على الإزعاج والتعطيل".

وكرر كورتز أن الانقطاع لم يكن بسبب خرق أمني أو هجوم إلكتروني، وأكد أن العملاء كانوا "محميين بالكامل".

وأضاف: "نحن نعمل مع جميع العملاء المتأثرين لضمان عمل نسخة احتياطية من الأنظمة وقدرتهم على تقديم الخدمات التي يعتمد عليها عملاؤهم".