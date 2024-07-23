الملك سلمان يرأس اجتماع مجلس الوزراء السعودي

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- رأس العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، اجتماع مجلس الوزراء، الثلاثاء، في جدة، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

وجاءت رئاسة الملك سلمان لاجتماع مجلس الوزراء بعد فترة من الغياب. ونشرت واس لقطات مصورة للملك خلال الجلسة.

في بداية الجلسة، اطّلع مجلس الوزراء على مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت خلال الأيام الماضية بين الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع قادة فرنسا وروسيا والعراق.

وقال وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، إن "المجلس تابع إثر ذلك تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المستمرة التي تبذلها المملكة لإنهاء الحرب على غزة، ودعم مساعي السلام في اليمن".

ورحب مجلس الوزراء السعودي "بالرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الوجود الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ 57 عامًا، وتأكيد المملكة على ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حلٍ عادلٍ وشامل للقضية الفلسطينية؛ وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية"، بحسب واس.