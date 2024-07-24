تحطم طائرة "ساوريا" في نيبال ومقتل 18 شخصا على الأقل

(CNN)-- لقي ما لا يقل عن 18 شخصًا مصرعهم بعد تحطم طائرة صغيرة على متنها 19 شخصًا على الأقل أثناء إقلاعها من العاصمة النيبالية، كاتماندو، الأربعاء، وفقًا لهيئة الطيران المدني النيبالية.

وقالت هيئة الطيران المدني في بيان إن شخصا واحدا نجا من حادث تحطم طائرة شركة طيران ساوريا (Saurya). وقالت الشرطة إن جميع الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة وعددهم 19 هم موظفون بالشركة.

وأظهرت صور من الشرطة النيبالية دخانا كثيفا يتصاعد من الطائرة المحترقة على مدرج المطار.

وقال مسؤول المعلومات في مطار تريبهوفان الدولي، جيانيندرا بول، لشبكة CNN، إن الطائرة تحطمت أثناء إقلاعها من كاتماندو إلى مدينة بوخارا حوالي الساعة 11 صباحًا بالتوقيت المحلي، مضيفا أن الطائرة كانت في طريقها لإجراء صيانة فنية.

وأكدت هيئة الطيران على أن "جهود الإنقاذ بدأت على الفور وتمت السيطرة على الوضع".

ويسلط الحادث الضوء مرة أخرى على مخاطر السفر الجوي في نيبال، وهي الدولة التي يشار إليها غالبًا على أنها واحدة من أخطر الأماكن للطيران بسبب عوامل متعددة بما في ذلك تضاريسها الجبلية.