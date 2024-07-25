دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- تجمع المتظاهرون طوال الليل أمام مركز شرطة روشديل بمدينة مانشستر في المملكة المتحدة، بعد ظهور مقاطع فيديو تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي للشرطة وهي تضرب بعنف ثلاثة أشخاص على الأقل في أحد المطارات البريطانية.

وأظهرت مقاطع الفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، حشوداً كبيرة تتجمع خارج المركز، وهي تهتف "شرطة مانشستر الكبرى، عار عليكم".

قال مساعد قائد شرطة مانشستر الكبرى، وسيم شوردي إن الاحتجاج انتهى بأمان دون أي حوادث، وفقاً لوكالة PA البريطانية.

وأفاد شودري: "نحن نفهم الشعور العميق بالقلق والمخاوف التي يشعر بها الناس حيال استجابتنا ونحترم تماماً حقهم في التعبير عن آرائهم بسلام"، مضيفا: "لقد قضينا المساء في الاستماع إلى ردود فعل المجتمع، وسنواصل التفاعل مع المجتمعات والأعضاء المنتخبين للحفاظ على روابط الشراكة القوية، وفهم الآراء المحلية".