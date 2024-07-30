ترامب يتنقد "الضحكة المجنونة" لكامالا هاريس.. و يوضح موقفه من مناظرتها

(CNN)-- واصل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، توجيه الانتقادات إلى نائب الرئيس كامالا هاريس، وقال إنها "أسوأ من الرئيس جو بايدن".

وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية: "أعتقد أنها مرشحة أسوأ من الرئيس جو بايدن، وأكثر تطرفا من اليسار".

وأضاف دونالد ترامب الذي يبلغ من العمر 78 عاما: "لم أكن أدرك أنها تبلغ من العمر 60 عامًا، كنت أعتقد أنها أصغر سنا قليلا، لكنها تبلغ من العمر 60 عاما، إنها تتحدث كثيرا، ولديها ضحكة مجنونة".

وذكر: " لقد لاحظت ذلك تلك الضحكة، إنها ضحكة شخص مجنون لكنني لاحظت أنها لم تعد تستخدم تلك الضحكة لقد أقنعها شخص ما بألا تضحك".

وعن المشاركة في مناظرة ضدها، قال إنه "من المحتمل أن ينتهي به الأمر بمناظرتها"، وأضاف: "أعتقد أن المناظرة يجب أن تتم قبل بدء التصويت"، لكنه ذكر أنه "يمكن أيضا تقديم حجة لعدم القيام بذلك".

ويأتي التصريح بعد أن قالت حملة ترامب الأسبوع الماضي إنها لن تلتزم بأي مناظرات مستقبلية حتى يختار الحزب الديمقراطي رسميا مرشحا، اتهمت هاريس الرئيس السابق بـ"التراجع" عن المناظرة.