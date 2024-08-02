أمريكا تعترف بمرشح المعارضة الفنزويلية كفائز "واضح" بانتخابات الرئاسة

(CNN)-- اعترفت الولايات المتحدة، الجمعة، بمرشح المعارضة الفنزويلية، إدموندو غونزاليس باعتباره الفائز "الواضح" في الانتخابات المثيرة للجدل، الأحد.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان، الخميس، إنه "بالنظر إلى الأدلة الدامغة"، فإنه "من الواضح للولايات المتحدة، والأهم من ذلك، للشعب الفنزويلي أن إدموندو غونزاليس أوروتيا فاز بأكبر عدد من الأصوات في الانتخابات الرئاسية الفنزويلية التي جرت في 28 يوليو/تموز" الماضي.

وهنأت الولايات المتحدة غونزاليس "على حملته الناجحة".

وأكد بيان وزارة الخارجية الأمريكية: "حان الوقت الآن للأطراف الفنزويلية لبدء مناقشات حول الاحترام، الانتقال السلمي وفقا لقانون الانتخابات الفنزويلي ورغبات الشعب الفنزويلي". وجاء في البيان أن الولايات المتحدة "تدعم بشكل كامل عملية إعادة إرساء المعايير الديمقراطية في فنزويلا، وهي على أهبة الاستعداد للنظر في سبل دعمها بالتعاون مع شركائنا الدوليين".

وذكر البيان: "كانت معالجة الأصوات من قبل المجلس الوطني للانتخابات "معيبة للغاية" بنتيجة لا "تمثل إرادة الشعب الفنزويلي".

وأعلنت الهيئة الانتخابية فوز الرئيس الحالي، نيكولاس مادورو بعد ساعات فقط من إغلاق صناديق الاقتراع، وزعمت أنه حصل على 51% من الأصوات وأنه مع فرز 80% من الأصوات، فإنه هذا الاتجاه لا رجعة فيه.

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن "إعلان المجلس الوطني للانتخابات السريع عن فوز نيكولاس مادورو بالانتخابات الرئاسية جاء دون أي دليل داعم"، وأضافت: "لم ينشر المجلس الوطني للانتخابات بعد بيانات تفصيلية أو أيا من أوراق فرز الأصوات، رغم الدعوات المتكررة من الفنزويليين والمجتمع الدولي للقيام بذلك".

وقال البيان إنه "في الوقت نفسه، نشرت المعارضة الديمقراطية أكثر من 80% من أوراق الفرز الواردة مباشرة لها من مراكز الاقتراع بجميع أنحاء فنزويلا، وتشير أوراق الفرز هذه إلى أن إدموندو غونزاليس أوروتيا حصل على أكبر عدد من الأصوات في هذه الانتخابات بهامش لا يمكن التغلب عليه".

وتقول الولايات المتحدة إن البيانات المُستمدة من استطلاعات الرأي والفرز السريع تؤكد المعلومات الانتخابية التي قدمتها المعارضة.

وأردف بيان وزارة الخارجية الأمريكية: "في الأيام التي تلت الانتخابات، أجرينا مشاورات واسعة النطاق مع الشركاء والحلفاء في جميع أنحاء العالم، وفي حين انتهجت البلدان ردودا مختلفة، لم يتوصل أي منها إلى أن نيكولاس مادورو حصل على أكبر عدد من الأصوات في هذه الانتخابات".