(CNN)-- خيّم الخوف على وول ستريت، وتشهد الأسهم يومًا بائسًا آخر. انخفض مؤشر داو جونز بأكثر من 1000 نقطة عند الافتتاح، وهبطت السوق الأوسع بنسبة 3%، الاثنين. وانخفض مؤشر ناسداك، المليء بأسهم التكنولوجيا المحفوفة بالمخاطر، بنسبة 3.7%.

كل هذا يأتي وسط عمليات بيع في السوق العالمية. فقد انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 12% - وهو أسوأ هبوط له في التاريخ. كما انخفضت جميع الأسواق الآسيوية والأوروبية الرئيسية بشكل كبير، الاثنين.

تظهر ثلاثة مخاوف في نفس الوقت لدفع الأسواق إلى حالة من الانهيار، الاثنين: المخاوف المتزايدة بشأن الركود، والقلق من فشل بنك الاحتياطي الفيدرالي في التصرف بسرعة كافية، والاعتقاد بأن الرهانات الكبيرة على الذكاء الاصطناعي قد لا تؤتي ثمارها.

مخاوف الركود

أحد أبرز المخاوف هو أن الاقتصاد الأمريكي في حالة أسوأ بكثير مما كان يُعتقد سابقًا - وهو ما يتضح من الارتفاع غير المتوقع في معدل البطالة، الجمعة.

الجمعة، أفاد مكتب إحصاءات العمل أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 114000 وظيفة فقط في يوليو/تموز - أقل بكثير من المتوقع - وقفز معدل البطالة إلى 4.3٪.

وعلى الرغم من أن هذا ليس في حد ذاته معدل بطالة غير صحي، فإن ارتفاعه المفاجئ أمر مثير للقلق: في العام الماضي، كان المعدل عند أدنى مستوى له منذ هبوط الإنسان على القمر.

وللتوضيح: لا يزال الاقتصاد الأمريكي قويًا. في الربع الأخير، نما أكثر من المتوقع، مدعومًا بالإنفاق الاستهلاكي القوي، والذي يشكل أكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

لكن المخاوف من الركود تتصاعد. رفع خبراء الاقتصاد في غولدمان ساكس، الاثنين، احتمالات الركود إلى واحد من أربعة في الأشهر الاثني عشر المقبلة. لا تزال هذه حالة "محدودة"، لأن البيانات الاقتصادية تبدو قوية بشكل عام ولدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الكثير من المساحة لخفض أسعار الفائدة من أعلى مستوى لها في 23 عامًا.

لكن احتمالات غولدمان في الركود لا تزال أعلى بعشر نقاط مئوية مما كانت عليه قبل تقرير الوظائف، الجمعة، والذي وصفه بأنه "أكثر إثارة للقلق الآن".

صبر بنك الاحتياطي الفيدرالي

سجل سوق الأسهم رقمًا قياسيًا تلو الآخر هذا العام، مدعومًا بانخفاض التضخم والشعور المتزايد بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيتحول عن سلسلة زيادات أسعار الفائدة الأكثر تعقيدًا ويبدأ في خفض أسعار الفائدة، وهو ما يمكن أن يعزز أرباح الشركات.

لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يخفض أسعار الفائدة كما كان يأمل الكثيرون الأسبوع الماضي. وينظر السوق بشكل متزايد إلى صبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على أنه خطأ.

انخفاض أسواق الأسهم العالمية

بنك الاحتياطي الفيدرالي معروف بفظاعته في تحديد توقيت خفض أسعار الفائدة ورفعها. لقد كان متأخرًا كثيرًا عن منحنى التضخم وكان عليه اللحاق بزيادات أسعار الفائدة التاريخية المتعددة في عام 2022 لترويض الأسعار الجامحة. وعلى نحو مماثل، يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يجب أن يبدأ في خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب.

قد تساعد تخفيضات أسعار الفائدة في دعم سوق العمل من خلال خفض تكاليف الاقتراض للشركات وتحرير الأموال للشركات لإنفاقها على التوظيف. لكن قرارات السياسة تستغرق وقتًا حتى تشق طريقها إلى الاقتصاد. مع تباطؤ التضخم بشكل كبير في الأشهر الأخيرة وارتفاع معدل البطالة، يخشى البعض أن يكون قد فات الأوان لتحرك بنك الاحتياطي الفيدرالي قبل أن يتحول التوظيف البطيء إلى تسريحات واسعة النطاق.

من المقرر عقد اجتماعات بنك الاحتياطي الفيدرالي القادمة في سبتمبر ونوفمبر وديسمبر، ويتوقع المحللون في سيتي غروب وجيه بي مورجان أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنصف نقطة في اجتماعيه المقبلين. لكن قد يكون ذلك متأخرًا جدًا. قد يضطر إلى إجراء خفض طارئ لأسعار الفائدة قبل ذلك الحين - وهو تدخل غير عادي ينظر إليه السوق بشكل متزايد على أنه محتمل، وفقًا لأداة FedWatch التابعة لشركة الخدمات المالية CME.

وقال أستاذ التمويل الفخري الشهير في كلية وارتون لإدارة الأعمال، جيريمي سيغل، على قناة CNBC صباح الاثنين، إن الخفض الطارئ - الذي لم يحدث منذ الأيام الأولى لفيروس كورونا - هو بالضبط ما يحتاج بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى القيام به.

وأضاف سيغل: "إنه متأخر جدًا عن المنحنى الآن... إنك تلقي نظرة على البيانات؛ إنها ليست مريحة على الإطلاق".

قلق من الذكاء الاصطناعي

كانت الأسهم تحلق عاليًا على مدار العامين الماضيين بسبب الرهانات الكبيرة على شركات التكنولوجيا العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي: كان الكثيرون يأملون في أن يخلق الذكاء الاصطناعي ثورة صناعية عالمية أخرى.

لكن أرباح الذكاء الاصطناعي غير موجودة في الأساس، والتكنولوجيا غير المثبتة ليست جاهزة بعد للوقت المناسب. ويخشى البعض أنها لن تصل إلى هناك أبدًا. بدأ المتداولون في تفكيك الصفقات الكبيرة على أسهم أبل وأنفيديا وميكروسوفت وميتا وأمازون وألفابت، وغيرها من أسهم التكنولوجيا التي كانت ترتفع منذ بداية العام الماضي.

حتى وارن بافيت - الرئيس التنفيذي لشركة بيركشاير هاثاواي – عندما تصاب الأسواق بالجنون - يتخلى أيضًا عن التكنولوجيا. لقد باع للتو نصف حصة بيركشاير في أبل، وهي علامة مقلقة على صحة قطاع التكنولوجيا.

وبما أن قيمة كل من هذه الشركات تقترب من تريليون دولار أو أكثر وتشكل جزءًا هائلاً من القيمة الإجمالية لمؤشر ستاندرد آند بورز 500، فإن بيع المستثمرين لأسهم التكنولوجيا له تأثير ضار هائل على السوق الأوسع.

ماذا سيحدث بعد ذلك؟

يتجه المستثمرون نحو التحوط. إنهم يبيعون النفط والعملات المشفرة وأسهم التكنولوجيا بشكل خاص. وبدلاً من ذلك، يتجهون إلى الملاذات الآمنة، مثل السندات، مما يؤدي إلى انخفاض عائدات الخزانة.

وقد يؤدي هذا إلى مشاكل لحسابات التقاعد لبعض الناس. ولكن الأشخاص الذين يقتربون من التقاعد قد يستفيدون بالفعل إذا كان لديهم مزيج كبير من السندات، والتي تستفيد من الهروب إلى الأمان.

قد تساعد أسعار الفائدة المنخفضة، إذا حذا بنك الاحتياطي الفيدرالي حذوه بتخفيضات، في خفض أسعار الرهن العقاري المرتفعة بشكل مؤلم، وأسعار قروض السيارات وتكاليف القروض الاستهلاكية الأخرى. ومع ذلك، قد يعني هذا أن الأشخاص الذين لديهم أموال مخزنة في حسابات التوفير قد يجنون فائدة أقل في الأشهر المقبلة.

شيء واحد لا ينبغي فعله: الذعر. هذا ليس انهيارًا للسوق. ليس بعد على أي حال. المستثمرون متوترون، لكنهم ليسوا مذعورين. إذا انتهت اضطرابات، الاثنين، عند المستويات الحالية، فلن يصل حتى إلى أسوأ 100 يوم في تاريخ السوق.

السؤال الوحيد الآن: إلى متى سيستمر هذا الخوف قبل أن يشعر المستثمرون بفرصة الشراء؟