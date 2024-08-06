(CNN) -- قال مصدر في "مركز يونس" لشبكة CNN، إن الدكتور محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل، سيعود إلى بنغلاديش ليتولى منصب رئيس الحكومة المؤقتة.

وصرّح المصدر: "وافق البروفيسور يونس على أن يكون رئيساً للحكومة المؤقتة بناءً على طلب الطلاب تكريماً لتضحياتهم... سيعود فورًا بعد إجراء فحوصات طبية بسيطة في باريس".

وأكدت مجموعة "طلاب ضد التمييز" الاحتجاجية عودته، قائلة لشبكة CNN في رسالة نصية: "يسعدنا جدًا أن نقول إن الدكتور يونس وافق على قبول هذا التحدي لإنقاذ بنغلاديش بناءً على طلب طلابنا".

محمد يونس، الحائز على جائزة نوبل للسلام، هو مؤسس بنك غرامين وأكثر من 50 شركة أخرى. لقد حصل على وسام الحرية الرئاسي في الولايات المتحدة ووسام الكونغرس الذهبي.

وكانت رئيسة الوزراء المخلوعة مؤخراً حسينة قد أمرت سابقاً باتخاذ إجراءات قانونية ضد يونس بسبب "مخالفات ضريبية" في عام 2013، على الرغم من أنه نفى جميع الادعاءات.

وفي عام 2011، ظهر يونس في محكمة ببنغلاديش الثلاثاء بتهمة التشهير لانتقاده السياسيين في عام 2007.