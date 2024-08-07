(CNN) -- هاجمت النائب عن ولاية ميسوري، كوري بوش، "لجنة الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية" (AIPAC) خلال تصريحاتها لمؤيديها، ليلة الثلاثاء.

وقالت بوش: "AIPAC، أنا قادمة لتمزيق مملكتكم"، وتابعت: "واسمحوا لي أن أحذر جميع هذه الشركات، فأنا ألاحقكم أيضًا".

وأردفت بوش: "بإبعادي عن منصبي كعضو في الكونغرس، كل ما فعلتموه هو إزالة بعض القيود عني"، وتابعت: "لأنه كما ترون الآن، لا داعي لأقلق بشأن بعض القيود، ولكن بقدر ما أحب وظيفتي، كل ما فعلوه هو جعلي متشددة، لذا يجب عليهم الآن أن يخافوا".

وتوقعت شبكة CNN أن تخسر بوش الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي أمام المدعي العام في مقاطعة سانت لويس ويسلي بيل.

وتضمن خسارة بوش فوزا آخر لنفس الجماعات المؤيدة لإسرائيل التي ساعدت في الإطاحة بالنائب عن نيويورك جمال بومان قبل ستة أسابيع.

واحتفلت مجموعة "آيباك" بالفوز على بوش في منشور على "إكس"، تويتر سابقا.

ولقد أنفقت لجنة العمل السياسي الكبرى التابعة لـ AIPAC، مشروع الديمقراطية المتحدة، ما يقرب من 9 ملايين دولار على إعلانات تهاجم بوش أو تدعم بيل.