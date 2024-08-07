ألمانيا.. قتلى وجرحى ومفقودون بانهيار فندق في "قرية النبيذ"

(CNN) -- لقي شخص واحد على الأقل حتفه وأصيب عدة أشخاص بعد انهيار فندق في قرية النبيذ الشهيرة كروف في غرب ألمانيا خلال الليل.

وقال متحدث باسم إدارة الإطفاء لشبكة CNN إن أربعة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين. وقال المتحدث إنه كان هناك 14 شخصا في المبنى وقت الانهيار.

وبينما لا يزال المبنى سليمًا جزئيًا، فإنه تحرك بمقدار 4 ملم (0.16 بوصة) في الساعة، لذا فإن عمليات الإنقاذ صعبة.

ويتواجد في الموقع حوالي 250 من رجال الإطفاء والمسعفين والشرطة وعمال الإغاثة الفنية، بما في ذلك القوات الخاصة وفرق كلاب الإنقاذ ووحدات الطائرات بدون طيار.