سقطت فوق منازل.. تحطم طائرة ركاب قرب ساو باولو في البرازيل

(CNN) -- أظهرت مقاطع فيديو درامية على منصات التواصل الاجتماعي تحطم طائرة ركاب على متنها 62 شخصا في منطقة سكنية خارج ساو باولو بعد ظهر الجمعة بالتوقيت المحلي.

ووفقًا للدفاع المدني في البرازيل، بحسب ما نقلته شبكة CNN Brasil، سقطت الطائرة فوق عدة منازل.

وفقًا لبيانات Fligthradar24، غادرت الطائرة التابعة لشركة Voepass كاسكافيل وكانت في طريقها إلى ساو باولو عندما فقدت الإشارة قبل الساعة 1:30 بالتوقيت المحلي بقليل.

وكان على متنها 62 شخصا منقسمين إلى 58 راكبا و4 أفراد طاقم الطائرة، بحسب Voepass . وتواصلت CNN مع المسؤولين وشركة الطيران للحصول على تعليق.

واعلن الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا إن الركاب الـ62 لقوا مصرعهم في حادثة تحطم الطائرة.