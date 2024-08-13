ترامب يوضح سبب إصراره على إغلاق وزارة التعليم إذا أعيد انتخابه

(CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الاثنين، عزمه على إغلاق وزارة التعليم إذا أعيد انتخابه.

وقال ترامب، ترامب خلال محادثة نظمها إيلون ماسك عبر منصته "إكس" (تويتر سابقا)، إن "إغلاق وزارة التعليم، ونقل سلطتها إلى الولايات" سيكون من أول القرارات التي سيتخذها إذا فاز في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف: "بعض هذه الأماكن في الوزارة تُدار بشكل سيئ، لكن كما تعلمون، سيجبرهم هذا القرار على العمل بشكل أفضل، ولن يكونوا جيدين في البداية، لكنك لن تفعل أسوأ مما تفعله الآن".

كان ترامب كشف عن خطته في مقطع فيديو لحملته الانتخابية العام الماضي، حيث طرح نفس الفكرة التي يطالب به الجمهوريون الذين جعلوا إغلاق وزارة التعليم أولوية خلال الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عام 2024 لكن إلغاء وزارة التعليم لن يمنح بالضرورة المزيد من السلطة للولايات على المدارس الثانوية ورياض الأطفال.

ففي حين تساعد الوكالة الفيدرالية الرئيس في تنفيذ سياسات التعليم، فإن سلطة تحديد المناهج الدراسية وإنشاء المدارس وتحديد أهلية التسجيل تقع بالفعل على عاتق الولايات والمجالس المدرسية المحلية.

كان ترامب يطرح فكرة إلغاء وزارة التعليم منذ حملته الرئاسية في 2016، وعندما كان رئيسا، اقترحت إدارته دمج وزارتي التعليم والعمل في وكالة واحدة كجزء من خطة أكبر لإعادة هيكلة الحكومة وكان المقترح بحاجة إلى موافقة الكونغرس ولم يتم تنفيذه أبدا.

وكذلك حاول ترامب، بصفته رئيسا، خفض مليارات الدولارات من ميزانية وزارة التعليم.