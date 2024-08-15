(CNN) -- اتُهم مواطن أردني مقيم في أورلاندو بولاية فلوريدا الأمريكية بتدمير الألواح الشمسية في منشأة للطاقة وتوجيه تهديدات ضد الشركات في الولاية لأنه يعتقد أنها تدعم إسرائيل.

واتُهم هاشم يونس هاشم حنيحن بأربع تهم تتعلق بالتهديد باستخدام المتفجرات وتهمة واحدة تتعلق بتدمير منشأة للطاقة، وهو محتجز خلف القضبان في انتظار صدور قرار في القضية.

ووفقاً لسجلات المحكمة، بدأ هاشم في تحطيم نوافذ العديد من الشركات في منطقة أورلاندو وترك "رسائل تحذيرية" تهدد "بتدمير أو تفجير كل شيء هنا في أمريكا بأكملها، وخاصة الشركات والمصانع التي تدعم دولة إسرائيل العنصرية”.

وتقول سجلات المحكمة إن حنيحن هاجم أيضًا مزرعة للألواح الشمسية في فلوريدا، وحطم الألواح وقطع الأسلاك.

وكتب المدعون في مذكرة الاحتجاز: "المهندسون في مزرعة الطاقة الشمسية والمحققون في إنفاذ القانون أدركوا بسرعة أن هجوم حنيحن كان يحمل علامات على التخطيط المسبق والتدرج".

وأضافت المذكرة: "على سبيل المثال، عندما يقطع حنيحن سلكًا، فإنه يقطعه بالقرب من اللوح بحيث يكون من المستحيل توصيل سلك جديد، مما يؤدي إلى إيقاف تشغيل اللوح بأكمله بشكل دائم".

وفي ساعتين، تسبّب حنيحن في خسائر بقيمة 700 ألف دولار، كما يقول المدّعون.

وتواصلت CNN مع محامي الدفاع عن حنيحن، دون رد بعد.

ويقول ممثلو الادعاء إن حنيحن حاول أيضًا شراء سلاح ناري وكذب بشأن افتقاره للجنسية الأمريكية. ومع ذلك، أثناء فحص الخلفية الأمنية، يقول ممثلو الادعاء إنه تم اكتشاف المشكلة ولم يتمكن حنيحن من شراء السلاح.

حذّر المدّعون القاضي الذي يرأس القضية من أنّ تهديدات حنيحن المزعومة تصاعدت في الأسابيع الأخيرة.

وكتب المدعون للقاضي في طلبهم لإبقاء حنيحن خلف القضبان: "يجب أن تدرك المحكمة أنه في 9 يوليو/تموز 2024، أي قبل يومين من اعتقال شرطة مقاطعة أورانج لحنيحن، اكتشف الموظفون في مستودع غاز البروبان الصناعي في أورلاندو بولاية فلوريدا نسخة مطابقة لرسالة تحذير المدعى عليه المنشورة خارج المنشأة".

وأردف المدعون: "لم يتم اكتشاف أي ضرر في ذلك الوقت، ولكن العمليات في المنشأة تعطلت بشكل كبير بينما قام فريق المواد الخطرة التابع لإدارة الإطفاء بتطهير مكان الحادث". وأضافوا: "فحص البصمات سيُجرى قريبا".