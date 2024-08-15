محكمة روسية تحكم بسجن مواطن أمريكي 15 يوما لهذا السبب

(CNN)-- حكمت محكمة روسية في موسكو، الأربعاء، على مواطن أمريكي بالسجن لمدة 15 يوما بتهمة "شغب بسيط" لمهاجمته ضابطة شرطة، بحسب منشور على منصة تيليغرام الرسمية لمحاكم مدينة موسكو، ذات الاختصاص العام.

وأضاف المنشور أن محكمة مشانسكي في موسكو قضت بفرض "عقوبة إدارية على شكل اعتقال إداري لمدة 15 يوما" على مواطن أمريكي تم تعريفه باسم جوزيف تاتر.

وأفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، الأربعاء، بأن تاتر أُدين بـ"السلوك غير المنضبط"، في أعقاب تقارير سابقة عن احتجاز الشرطة لأجنبي انتهك النظام العام أثناء إقامته بفندق في موسكو.

ونقلت تاس عن الخدمة الصحفية للمحكمة أن تاتر "تصرف بعدوانية واستخدم لغة بذيئة"، مضيفة أن تاتر "ضرب ضابطة شرطة" أثناء التحقيق معه أثناء الاحتجاز.

وقالت وكالة تاس إن تاتر يواجه أيضا قضية جنائية لاستخدامه العنف ضد مسؤول حكومي، مضيفة أن المواطن الأمريكي قد يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم السفارة الأمريكية في موسكو، جون فير لشبكة CNN، الخميس، أن السفارة الأمريكية على علم باعتقال مواطن أمريكي تم تعريفه باسم جوزيف تاتر من قبل محكمة في موسكو، لكنها لا تستطيع الإدلاء بمزيد من التعليقات "بسبب مخاوف تتعلق بالخصوصية".

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية مخاوفها بشأن الخصوصية خلال إحاطة إعلامية، الأربعاء، عندما سُئل المتحدث باسمها فيدانت باتيل عن تاتر.

وقال باتيل: "ليس لدي تفاصيل نظرا لمخاوف تتعلق بالخصوصية"، مضيفا أنه على علم "بتقارير عن اعتقال مواطن أمريكي آخر في روسيا".

وأضاف باتيل: "نسعى للحصول على أكبر قدر ممكن من المعلومات، والعمل على التأكد من الوضع القنصلي ومعرفة ما إذا كان الوصول القنصلي متاحا".