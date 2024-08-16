"كسب ملايين الدولارات".. ماذا كشف إقرار الذمة المالية لترامب عن ثروته؟

(CNN)-- أظهرت مستندات إقرار الذمة المالية للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التي صدرت، الخميس، أنه كسب ملايين الدولارات من صفقات لشركاته وعائدات الكتب مستفيدا من شهرته، إلى جانب غرامات بسبب أحكام قضائية ضده صدرت في نيويورك.

ويعطي الإقرار، الذي بلغ إجماليه أكثر من 250 صفحة، لمحة عن الشؤون المالية لترامب، بما في ذلك كل شيء من أعماله العقارية إلى استثماراته ودخله وديونه، ويمثل إقرار الذمة المالية الصادر عن لجنة الانتخابات أول تحديث عام لثروته منذ عام.

وتُعَد المستندات بمثابة تذكير بمصالح ترامب التجارية في جميع أنحاء العالم - بما في ذلك العشرات من العلامات التجارية المسجلة في الصين والسعودية وإيران وأوكرانيا وإسرائيل، من بين العديد من العلامات التجارية الأخرى.

وتكشف أيضًا عن تفاصيل حول كيفية احتفاظ الرئيس السابق بثروته، من ملايين الدولارات من العملات المشفرة إلى استثمار مكون من ستة أرقام في سبائك الذهب.

ولقد خالف ترامب باستمرار التقاليد بين المرشحي بإصدار إقراراته الضريبية للجمهور، وتقدم تقارير الإفصاح المالي صورة غير كاملة لأن مقدمي الإقرارات مطالبون فقط بالإفصاح عن الدخل والأصول.

وتواصلت شبكة CNN مع حملة ترامب للتعليق.

وتوضح المستندات أن ترامب عليه دفع التزامات جراء الغرامات التي أقراها القضاء ضده تتجاوز أكثر من 50 مليون دولار مستحقة لكل من الكاتبة إي جين كارول والمدعي العام لنيويورك، وتصف المستندات هذه الالتزامات بأنها "دعاوى قضائية معلقة في انتظار أحكام الاستئناف".

وأمر قاض في نيويورك ترامب بدفع 454 مليون دولار في قضية احتيال مدنية في فبراير/ شباط، بينما منحت هيئة محلفين كارول 83.3 مليون دولار كتعويضات عن قضية تشهير في يناير/ كانون الثاني.