(CNN)-- أكد الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب معارضته لحظر الإجهاض على المستوى الفيدرالي، بعدما قال حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز، خلال مؤتمر الحزب الديمقراطي، الأربعاء، إن الجمهوريين "سيحظرون الإجهاض في جميع أنحاء هذا البلد، مع أو دون موافقة الكونغرس".

وفي مقابلة مع قناة "فوكس نيوز"، الخميس، رد ترامب على ادعاء والز في خطابه بتأكيده على أنه "لن يكون هناك حظر فيدرالي" بينما أشار لدوره في تعيين قضاة المحكمة العليا الذين صوتوا لإلغاء ما يعرف بقضية "رو ضد وايد".

وقال الرئيس الأمريكي السابق: "لكنهم يقولون في المؤتمر، إنني أريد حظرا فيدراليا. لن أفعل ذلك أبدا، وهم يعرفون أنني قلت ذلك، لن يكون هناك حظر فيدرالي".

وعندما سُئل عن تقارير تفيد بتوقعات أن ينسحب روبرت ف. كينيدي جونيور من السباق، الجمعة، ويدعمه، أشاد ترامب بكينيدي، وقال إنه سيكون "متشرفا" بأن يتلقى تأييده.

وأضاف ترامب: "لقد عرفته لفترة طويلة. إنه رجل مختلف قليلا كما تعلمون، رجل ذكي للغاية، إنه شخص جيد للغاية. إذا أيدني، فسأكون متشرفا بذلك. سيكون شرفا لي للغاية. فهو شخص محترم".

كما انتقد ترامب المسؤولين المحليين في شيكاغو، موقع مؤتمر الحزب الديمقراطي، لكونهم جزءا من "نظام سياسي فاسد"، حسب وصفه، وعدم فرض تكتيكات الشرطة والإرشادات الأكثر صرامة. وقال إنه يجب السماح للشرطة باستخدام تكتيكات "التوقيف والتفتيش"، وهي سياسة أدانتها على نطاق واسع مجتمعات الأقليات واعتبرتها تمييزية، كما شجع الشرطة على "سحب أسلحتهم".

وأيد ترامب مرارا سياسة التوقيف والتفتيش التي يعود تاريخها إلى حملته الرئاسية لعام 2016. وكانت شرطة شيكاغو قد وافقت رسميا مع اتحاد الحريات المدنية الأمريكية في ولاية إلينوي على عدم استخدام سياسة التوقيف والتفتيش منذ عام 2015 حتى انقضاء الاتفاق العام الماضي.

وبعد مراجعة مكتب إحصاءات العمل الأمريكي لتقديرات نمو الوظائف بالإشارة إلى أن الاقتصاد الأمريكي أضاف 818 ألف وظيفة أقل، خلال العام الماضي مقارنة بما تم الإبلاغ عنه في البداية، وصف ترامب أرقام نمو الوظائف خلال إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن بأنها "احتيال"، وذكر أن الحكومة عدلت رقمها الأصلي لأن "شخصا ما سربه".

وأضاف ترامب: "أعتقد أنه كان احتيالا، 818 ألف وظيفة. كما تعلمون، هذا ما يقرب من مليون وظيفة. قالوا إنهم لديهم تلك الوظائف ولم تكن لديهم. وقد فُوجئت أيضا، لأنني أرى أرقام الوظائف التي يعلنونها. الجميع يعلم أن الاقتصاد رديء. أرى أرقام الوظائف الخاصة بهم. لقد فُوجئت. لقد كان احتيالا. كان هذا احتيالا بالتأكيد" حسب وصفه.

وأوضح ترامب: "يجب عليهم التحقيق بأنفسهم. وبالمناسبة، لن يحدث شيء. لكن مكتب إحصاءات العمل خرج بالمراجعة لأن أحدهم سربها وعندما سربها كان عليهم تقديم الأرقام الحقيقية".