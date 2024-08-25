(CNN)-- احتجزت السلطات الفرنسية، الملياردير الفرنسي الروسي الذي أسس تطبيق المراسلة "تيليغرام"، بافيل دوروف، في مطار خارج العاصمة، باريس، وفقًا لقناة BFMTV المتعاونة مع شبكة CNN.

وذكرت قناة BFMTV أن ضباطًا من مكتب مكافحة الاحتيال الفرنسي التابع للجمارك الفرنسية، احتجزوه، مساء السبت، بعد وصوله إلى مطار بورجيه على متن رحلة جوية من أذربيجان.

وكان دوروف، البالغ من العمر 39 عامًا، مطلوبًا بموجب مذكرة اعتقال فرنسية بسبب عدم الإشراف على تطبيق تيليغرام مما أدى إلى استخدامه في غسيل الأموال وتهريب المخدرات ومشاركة محتوى جنسي للأطفال، وفقًا لقناة BFMTV.

وفقًا لقناة BFMTV، لم يسافر مؤسس تيليغرام بانتظام إلى فرنسا وأوروبا منذ صدور مذكرة الاعتقال.

وتواصلت CNN مع مكتب المدعي العام الفرنسي للتعليق.