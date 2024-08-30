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كامالا هاريس توضح لـCNN موقفها من تعيين شخصية جمهورية في إدارتها إذا فازت في الانتخابات

العالم
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كامالا هاريس توضح لـCNN موقفها من تعيين شخصية جمهورية في إدارتها إذا فازت في الانتخابات

(CNN)-- قالت نائب الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، في مقابلة حصرية مع شبكة CNN ، الخميس، إنها ستعين جمهوريا في حكومتها إذا تم انتخابها، رغم أنها ذكرت أنها "لا تفكر في اسم معين".

وأضافت هاريس: "تبقى 68 يوما قبل هذه الانتخابات، لذا فأنا لا أضع العربة أمام الحصان، لكنني أعتقد أنني سأفعل ذلك، وهو أمر مهم حقا، لقد أمضيت مسيرتي المهنية في دعوة تنوع الرأي".

 وتابعت: "أعتقد أنه من المهم أن يكون هناك أشخاص على الطاولة عندما يتم اتخاذ بعض أهم القرارات التي لها وجهات نظر وتجارب مختلفة، وأعتقد أنه سيكون من مصلحة الشعب الأمريكي أن يكون لدي عضو في حكومتي كان جمهوريا".

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