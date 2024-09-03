"الجنائية الدولية أُسست من أجل السفاحين كبوتين".. كريم خان يكشف لـCNN عما قاله مسؤول أمريكي له

(CNN)-- سخر مسؤول أمني روسي كبير، الثلاثاء، من المحكمة الجنائية الدولية خلال زيارة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى منغوليا - وهي أول محطة له في دولة عضو بالمحكمة منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية مذكرة اعتقال بحقه العام الماضي.

كما هدد المسؤول الروسي بشكل غير مباشر قضاة المحكمة والمدعين العامين بها.

وفي بيان على تيليغرام، سخر ديمتري ميفيديف، نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، من المحكمة الجنائية الدولية، قائلا: "إذا كنت مكان القضاة والمدعين العامين في هذه (المحكمة) غير المكتملة، كنت سأخشى بشدة من أن يحاول بعض المجانين تنفيذ أمرهم غير القانوني. في هذه الحالة، لن تساوي حياتهم أكثر من هذه القطعة (القذرة) من الورق"، حسب وصفه.

ويقوم بوتين حاليا بزيارة إلى منغوليا، وهي عضو في المحكمة الجنائية الدولية. وحثت أوكرانيا منغوليا على اعتقال الرئيس الروسي، الذي يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في أوكرانيا. في حين أشار الكرملين قبل سفر بوتين إلى أنه غير قلق بشأن خطر اعتقاله.

وشهد ميدفيديف، الذي شغل منصب رئيس روسيا المؤقت قبل التغييرات الدستورية التي سمحت لبوتين بالعودة كرئيس في عام 2012، تراجع مكانته في الحكومة الروسية منذ مغادرته منصب رئيس الوزراء في 2020.

ولكن منذ الغزو الكامل لأوكرانيا، تحول إلى شخصية عدوانية على وسائل التواصل الاجتماعي، وهدد بشكل روتيني أعداء موسكو المفترضين.