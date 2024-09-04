في الصين.. نهاية "العصر الذهبي" لشركات السيارات العالمية

لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- هيمنت شركات صناعة السيارات الأجنبية على سوق السيارات في الصين لعقود من الزمن، حيث باعت ملايين السيارات وحققت أرباحا هائلة، والآن يقترب هذا العصر الذهبي من نهايته فجأة.

أدى الصعود السريع لشركات صناعة السيارات الكهربائية المحلية في الصين، مثل BYD وXpeng (XPEV)، إلى قلب أكبر سوق لسيارات الركاب على هذا الكوكب رأساً على عقب، وترك أكبر شركات صناعة السيارات في العالم في الطرف الخاسر.

وجاءت أحدث علامة على التحديات الحادة التي تواجه شركات صناعة السيارات التقليدية يوم الاثنين، عندما حذرت شركة فولكس فاغن من أنها قد تغلق مصانعها في ألمانيا لأول مرة في تاريخها، في محاولة لخفض التكاليف.

وشهدت شركة السيارات الألمانية العملاقة انخفاض تسليماتها في الصين، أكبر سوق لها، بأكثر من الربع عما كانت عليه قبل ثلاث سنوات فقط إلى 1.34 مليون في النصف الأول من هذا العام. وفي العام الماضي، فقدت الشركة تاجها كأكبر علامة تجارية للسيارات مبيعًا في الصين لصالح شركة BYD، وهو اللقب الذي احتفظت به منذ عام 2000 على الأقل.

لكن فولكس فاغن، ثاني أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم بعد تويوتا، ليست الشركة الوحيدة التي تواجه المشاكل. كما تعد شركتا فورد (F) وجنرال موتورز (GM) من بين الشركات التي تشهد اختفاء مبيعاتها وحصتها في السوق في الصين، حيث يتجاهل المستهلكون المحليون العلامات التجارية الأجنبية ويشترون المنتجات الصينية بدلاً من ذلك.

وفي يوليو، تراجعت حصة شركات صناعة السيارات الأجنبية من مبيعات السيارات في الصين إلى 33% من 53% في نفس الشهر قبل عامين، وفقًا لبيانات من جمعية سيارات الركاب الصينية (CPCA).

صانعو السيارات الكهربائية في الصين غير راضين عن النجاح في الداخل فقط.

تشهد صادرات البلاد من سيارات الركاب ارتفاعًا كبيرًا: فقد قفزت بأكثر من 60% العام الماضي مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 4 ملايين سيارة. وباستخدام بعض المقاييس، جعل هذا الصين أكبر مصدر للسيارات في العالم، قبل اليابان وألمانيا. وكان أكثر من ربع تلك الصادرات من الكهرباء، وفقًا لـ CPCA.

بحلول عام 2030، يمكن أن تشهد شركات صناعة السيارات الصينية تضاعف حصتها في سوق السيارات الكهربائية العالمية إلى الثلث تقريبًا، وفقًا لتوقعات بنك UBS، مع تكبد الشركات الأوروبية أكبر خسارة في حصتها في السوق نتيجة لذلك.

أدى التهديد الذي يشكله على صناعات السيارات الشهيرة في أوروبا وأمريكا الشمالية إلى إثارة موجة من ارتفاع التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية المصنوعة في الصين. لكن من غير الواضح ما إذا كانت رسوم الاستيراد الأعلى ستكون كافية لإيقاف ذلك.



