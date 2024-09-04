(CNN)-- قالت وزارة الخارجية الصينية إنها ليست لديها علم بقضية مساعدة حاكم نيويورك المتهمة، ليندا سون، بالعمالة لصالح الصين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ: "أنا لست على علم بالموقف الذي ذكرته"، مضيفًا: "لن أعلق على القضايا المحلية في الولايات المتحدة، لكننا نعارض الارتباطات الخبيثة والتشهير بالصين".

وأعلن ممثلو الادعاء الأمريكيون أن الحكومة الصينية قدمت لليندا سون هدايا باهظة الثمن في مقابل انتهاك القواعد الداخلية وبروتوكولات حكومة الولاية أثناء عملها كمساعدة لحاكمين في نيويورك في مخطط أثرى عائلتها بملايين الدولارات.

أقرت ليندا سون، المساعدة السابقة لحاكمي نيويورك كاثي هوشول وأندرو كومو، والتي اتُهمت بالعمل كعميل للحكومة الصينية، ببراءتها من جميع التهم في المحكمة الفيدرالية، الثلاثاء. كما أقر زوجها والمتهم المشارك كريس هو ببراءته.

تواجه سون اتهامات بالتآمر لانتهاك قانون تسجيل العملاء الأجانب، والفشل في التسجيل بموجب قانون تسجيل العملاء الأجانب، والاحتيال في التأشيرات، وإدخال الأجانب، والتآمر لارتكاب احتيال مصرفي، وإساءة استخدام وسائل تحديد الهوية والتآمر لغسل الأموال.

ويواجه "هو" اتهامات بالتآمر لغسل الأموال والتآمر لارتكاب احتيال مصرفي بالإضافة إلى إساءة استخدام وسائل تحديد الهوية.

وسيتم إطلاق سراح سون بكفالة قدرها 1.5 مليون دولار؛ بينما سيتم إطلاق سراح "هو" بكفالة قدرها 500 ألف دولار. وسيقتصر سفر كل منهما على مدينة نيويورك، ولونغ آيلاند، وماين، ونيو هامبشاير.

وبحسب لائحة الاتهام، تلقى الزوجان "فوائد اقتصادية وغيرها كبيرة" من الحكومة الصينية - بما في ذلك تسهيل معاملات تجارية بملايين الدولارات - ولم يتم الكشف عن أي منها لولاية نيويورك. وقد تم القبض عليهما في مقر إقامتهما في لونغ آيلاند صباح الثلاثاء. وقد أقرت كل من سون و"هو" بالذنب في جميع التهم في المحكمة الفيدرالية بعد ظهر الثلاثاء.

فيما يلي ملخص للهدايا التي يقول المدعون إن الزوجين تلقوها من مسؤولين حكوميين صينيين وزعماء منظمات صينية مقرها الولايات المتحدة:

• تلقت صن وعائلتها ما لا يقل عن أربع شحنات من "البط المملح على طريقة نانجينغ الذي أعده طاهٍ شخصي لمسؤول صيني" بين عامي 2021 و2022. كما تمت دعوتهم لتناول العشاء في منزل مسؤول صيني في عام 2023.

• دفع مقيم دائم في الولايات المتحدة، لم يُذكر اسمه، وله مصالح تجارية في الصين وعمل مع "منظمات صينية عديدة مقرها الولايات المتحدة" تكاليف إقامة سون وسفرها إلى جمهورية الصين الشعبية في عام 2019، إلى جانب تذاكر حدث في بكين للاحتفال بالذكرى السبعين لتأسيس جمهورية الصين الشعبية.

• تضمنت ملايين الدولارات من مزايا السفر التي حصلت عليها سون وعائلتها أيضًا جناحًا رئاسيًا استخدمته سابقًا السيدة الأولى ميشيل أوباما في بكين، حيث أقامت صن في عام 2018.

• بعد أن طلب رئيس جمعية غير مسماة مقرها نيويورك تضم أشخاصًا من مقاطعة هينان، من سون في عام 2017 التحدث في حدث أقيم في تشنغتشو، هينان، قامت الجمعية بترتيبات السفر، بما في ذلك الإقامة الفندقية، لهو وسون ووالديها وشريك هو التجاري المقيم في جمهورية الصين الشعبية والعديد من ممثلي شركات النقل التي استخدمت سون خدماتها بشكل متكرر. وتقول لائحة الاتهام إن الحكومة الصينية مولت الرحلة جزئيًا أيضًا.

• وافقت الجمعية التي تتخذ من نيويورك مقرًا لها أيضًا على "بذل الجهود للتدخل شخصيًا فيما يتعلق بقضايا الجمارك في جمهورية الصين الشعبية" لمساعدة زوجها، وهو مصدر للمأكولات البحرية ومقره كوينز، في تصدير "جراد البحر الحي" إلى مقاطعة هينان.

• بينما كانت سون تسافر مع زميل عمل في مهمة رسمية في ولاية نيويورك إلى مقاطعة جيانغسو، تلقت مزايا "غير معلنة وغير معتمدة" من مسؤولين إقليميين، بما في ذلك عقد عمل لمدة 10 سنوات لابن عم سون في جمهورية الصين الشعبية.

• تلقى حساب مصرفي يحمل اسم سون وهو تحويلًا مصرفيًا بقيمة 47895 دولارًا من حساب مصرفي مقره جمهورية الصين الشعبية في عام 2016، بعنوان "الدفع مقابل السفر".

• تذاكر لحفلات موسيقية وأحداث مختلفة، بما في ذلك حفل الأوركسترا الوطنية التقليدية الصينية في قاعة كارنيجي في مدينة نيويورك في ديسمبر 2015.