(CNN)-- قُتل أربعة أشخاص في إطلاق نار في مدرسة أبالاتشي الثانوية في ويندر في جورجيا، إضافة إلى تسعة مصابين نُقلوا إلى المستشفيات، وفقًا لمكتب التحقيقات في الولاية الأمريكية.

وقال عمدة مقاطعة بارو جود سميث إن أحداث اليوم كانت "شيئًا شريرًا".

وقالت مصادر وكالات إنفاذ القانون في جورجيا، لشبكة CNN، إن المدرسة الثانوية تلقت مكالمة هاتفية هذا الصباح تحذر من وقوع عمليات إطلاق نار في خمس مدارس، وأن أبالاتشي ستكون الأولى.

يُعتقد أن مطلق النار يبلغ من العمر 14 عامًا، لكن من غير المعروف ما إذا كان قد التحق بالمدرسة أم لا، وفقًا لما قاله مصدر إنفاذ القانون لشبكة CNN.

وقال الرئيس جو بايدن، في بيان للتعليق على الحادثة: "ما كان ينبغي أن يكون موسمًا سعيدًا للعودة إلى المدرسة في ويندر، جورجيا، تحول الآن إلى تذكير مروع آخر بكيفية استمرار العنف المسلح في تمزيق مجتمعاتنا. يتعلم الطلاب في جميع أنحاء البلاد كيفية الانحناء والتغطية بدلاً من القراءة والكتابة. لا يمكننا الاستمرار في قبول هذا باعتباره أمرًا طبيعيًا".

واستخدم بايدن أيضًا بيانه لدعوة الكونغرس إلى التحرك وإقرار حظر الأسلحة الهجومية، كما فعل في الماضي.

وأضاف الرئيس "بعد عقود من التقاعس، يجب على الجمهوريين في الكونغرس أن يقولوا أخيرًا "كفى" وأن يعملوا مع الديمقراطيين لإقرار تشريعات سلامة الأسلحة السليمة".

من جانبها، وصفت نائب الرئيس كامالا هاريس إطلاق النار في مدرسة ألاباتشي، بأنه "أمر شائن أن يضطر الآباء كل يوم في بلدنا، في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى إرسال أطفالهم إلى المدرسة قلقين بشأن ما إذا كان طفلهم سيعود إلى المنزل حيًا أم لا".

وقالت، خلال تجمع حاشد في نيو هامبشاير، الأربعاء: "يتعين علينا أن نوقف ذلك"، مضيفة أن "الأمر لا يجب أن يكون على هذا النحو".