الشرطة الألمانية تقتل شخصا مشبوها في ميونخ

(CNN)-- قال متحدث باسم الشرطة الألمانية لشبكة CNN إن عناصر الأمن أطلقت النار على شخص مثير للشبهة في ميونيخ بألمانيا،بدا وكأنه يحمل سلاحا، وتم تحييد هذا الشخص.

وأوضحت الشرطة قائلة إن الرصاصات أطلقت في ساحة كارولينين بوسط ميونيخ، والقنصلية الإسرائيلية موجودة في تلك الساحة، مضيفة إنها لا تستطيع تحديد ما إذا كان هذا الشخص قد أطلق النار أيضًا وما إذا كان حيًا أم ميتًا.

وذكرت شرطة ميونيخ على صفحتها بمنصة إكس (تويتر سابقا) إنه لا يوجد حاليا ما يشير إلى احتمال تورط مشتبه بهم آخرين.

ولفت المتحدث باسم الشرطة إلى أن هناك عملية أمنية كبيرة تجري حاليًا.