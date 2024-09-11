7 شروط في مناظرة دونالد ترامب وكامالا هاريس.. إليكم ما هي

(CNN)-- أعلنت شبكة ABC News رسميًا قواعد المناظرة الرئاسية بين نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أن كلا المرشحين اتفقا على الشكل، وتعكس قواعد ABC، التي تمت مشاركتها لأول مرة مع الحملات الشهر الماضي، إلى حد كبير شكل المناظرة الرئاسية التي أجرتها شبكة CNN في يونيو بين ترامب والرئيس جو بايدن.
وفيما يلي الشروط:
- سيتم كتم صوت ميكروفونات المرشحين عندما يتحدث خصمهم
- لن يكون هناك جمهور
- لن يُسمح للمرشحين بكتابة الملاحظات
- لا يمكن لأي موظف زيارتهم خلال الاستراحتين الإعلانيتين
- لا يجوز للمرشحين طرح الأسئلة على بعضهم البعض
- سيحصل المرشحون على إجابات للأسئلة مدتها دقيقتان، وتفنيدات مدتها دقيقتان، ودقيقة إضافية للمتابعة أو التوضيحات أو الردود.
- وفقًا لـ ABC News، فاز ترامب بقلب العملة الافتراضية لتحديد موضع المنصة وترتيب البيانات الختامية أثناء المناظرة. اختار ترامب تقديم البيان الختامي الأخير، واختار هاريس موقع المنصة المناسب على الشاشة.