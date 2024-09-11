7 شروط في مناظرة دونالد ترامب وكامالا هاريس.. إليكم ما هي

(CNN)-- أعلنت شبكة ABC News رسميًا قواعد المناظرة الرئاسية بين نائب الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترامب، مشيرة إلى أن كلا المرشحين اتفقا على الشكل، وتعكس قواعد ABC، التي تمت مشاركتها لأول مرة مع الحملات الشهر الماضي، إلى حد كبير شكل المناظرة الرئاسية التي أجرتها شبكة CNN في يونيو بين ترامب والرئيس جو بايدن.

وفيما يلي الشروط: