السجن 10 سنوات لضابط سابق في CIA "تجسس لصالح الصين"

(CNN) -- أعلنت وزارة العدل الأمريكية، الخميس، صدور حكم بمعاقبة ضابط سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة التآمر لتقديم معلومات سرية للاستخبارات الصينية.

وكان ألكسندر يوك تشينج ما (71 عاما) رتب، بعد أكثر من عقد من تركه وكالة الاستخبارات، لنفسه ولأحد أقاربه، الذي عمل سابقا أيضا لصالح الاستخبارات الأمريكية، لقاءً مع ضباط صينيين في هونغ كونغ وتقديم معلومات سرية مقابل 50 ألف دولار، وفقا لاتفاقية إقراره بالذنب.

وكان الضابط السابق هدفا لعملية سرية لمكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) بعدما تقدم بطلب للعمل كمتخصص لغوي في مكتب التابع للمكتب.

ووفقا لوزارة العدل، فإن مكتب التحقيقات كان على علم بارتباطاته بالصين.

وكما ذكرت شبكة CNN سابقا، فقد أخذ الضابط السابق كاميرا إلى مكتبه لتصوير وثائق حساسة كان سيأخذها بعد ذلك إلى مشغليه في الصين.