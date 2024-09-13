إيران تستدعي سفراء 4 دول أوروبية لديها وتكشف السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أنها استدعت، مساء الخميس، رؤساء 4 بعثات دبلوماسية أوروبية في طهران، ردا على بيان صدر مؤخرا عن تلك الدول حول إرسال طهران صواريخ باليستية لروسيا، طبقا لما نقلت عنها وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا".

وذكرت وكالة "إرنا" عن الوزارة قولها إنها استدعت، الخميس، رؤساء البعثات الدبلوماسية لكل من بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا لدى طهران، وذلك بسبب ما قالت إنه في أعقاب "البيان غير المألوف والتصريحات غير البناءة لتلك الأطراف الأوروبية".

وأضافت الوزارة في بيانها أنه "في أعقاب استمرار التصريحات غير البناءة لبعض الأطراف الأوروبية عقب البيان غير المألوف لوزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا في مواكبة أمريكا تحت (ذريعة) التدخل في الصراع الأوكراني، وفرض بعض العقوبات على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، تم استدعاء رؤساء بعثات بريطانيا وفرنسا وهولندا وألمانيا في طهران، من قبل المدير العام لدائرة غرب أوروبا بوزارة الخارجية الإيرانية، مجيد نيلي أحمد أبادي ".

وأكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن "أحمد أبادي، ندد بشدة لدى لقائه رؤساء البعثات الأوروبية بافتعال الأجواء والتصريحات والإجراءات المخربة الأخيرة لبعض الأطراف الأوروبية"، بحسب البيان.

وقال المسؤول الإيراني طبقا لوكالة "إرنا" إن "الإصرار على اتخاذ هكذا مواقف وإجراءات تندرج في خانة استمرار السياسة العدائية للغرب ضد الشعب الإيراني، ستواجه بالطبع برد مناسب من طهران".

وأشارت "إرنا" إلى أن أبادي جدد "الموقف المعلن لإيران تجاه الصراع في أوكرانيا"، موضحا "أن أي مزاعم قائمة على بيع إيران صواريخ باليستية لروسيا، هي مجرد أكاذيب لا أساس لها جملة وتفصيلا"، حسب زعمه.