الأشد منذ سنوات.. فيضانات تغمر وسط وشرق أوروبا

(CNN)-- توفي أربعة أشخاص على الأقل، وتضررت آلاف المنازل وأُخلي المئات بعد أن ضربت أشد الأمطار غزارة منذ سنوات وسط وشرق أوروبا.

ألقت العاصفة بوريس ما يعادل أمطار شهر كامل على العديد من العواصم التاريخية في أوروبا، بما في ذلك فيينا وبراتيسلافا وبراغ.

لقي أربعة أشخاص حتفهم في رومانيا، حيث تركت الأمطار المئات عالقين في المناطق التي غمرتها الفيضانات. تم حشد خدمات الإنقاذ في المقاطعات المتضررة بشدة حيث حذرت السلطات من أنها سجلت أشد هطول للأمطار منذ 100 عام على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

وقال وزير الداخلية الروماني، كاتالين بريدويو، لشبكة أنتينا 3 التابعة لشبكة CNN: "كانت التأثيرات أكثر خطورة في سبع مناطق. لقد تدخلوا بالفعل هناك لإنقاذ 95 شخصًا. للأسف تم العثور على أربعة أشخاص ميتين في منازلهم أو ساحاتهم".

فاضت الأنهار حتى ضفافها في بولندا وجمهورية التشيك. وفي جنوب بولندا، أمرت السلطات بإخلاء المساكن في بلدة غلوتشولازي. ارتفع منسوب نهر بيالا غليتشولاسكا بمقدار مترين، أو 6.5 قدم، خلال الليل حتى السبت.

بعد ليلة صعبة ومئات الحوادث المبلغ عنها، قال وزير الداخلية البولندي، توماس سيمونياك، لقناة TVN24 إنهم "يركزون على التهديدات التي ستحدث في الساعات القليلة القادمة".

من المتوقع أن تستمر الفيضانات الكبيرة في جمهورية التشيك، حيث أمرت السلطات بالإخلاء الإجباري لبعض المناطق. أظهرت لقطات نشرتها خدمة الإطفاء والإنقاذ في جمهورية التشيك شوارع غارقة في بلدية بينيشوف ناد سيرنو الجنوبية، حيث تم إنقاذ امرأتين لم تتبعا أوامر الإخلاء بالقارب.

في ألمانيا، تستعد الولايات الجنوبية والشرقية على وجه الخصوص للفيضانات. تم إصدار تحذيرات من الفيضانات للأنهار في ولاية ساكسونيا. وفي النمسا، تسببت الأمطار الغزيرة في ارتفاع مستويات المياه في العديد من الأنهار، مما أدى إلى استدعاء خدمات الإنقاذ إلى أجزاء من البلاد بين عشية وضحاها.

من المتوقع أن تستمر الفيضانات الواسعة النطاق والكبيرة حتى نهاية الأسبوع.

وقد صدرت تنبيهات باللون الأحمر، وهو أعلى مستوى من التحذير، لأجزاء من بولندا وألمانيا وجمهورية التشيك والنمسا وسلوفاكيا. ويرتبط هذا المستوى من التنبيه بـ"ظواهر جوية شديدة" و"من المرجح أن تحدث أضرار جسيمة"، وفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية.