لندن، المملكة المتحدة (CNN)-- قالت إدارة متاجر "هارودز" في لندن، الخميس، إنها "مذهولة تماما" من مزاعم الاعتداء الجنسي والاغتصاب التي وردت ضد مالك "هارودز" السابق، الملياردير المصري الراحل محمد الفايد.

جاء ذلك بعد أن اتهمت أكثر من 20 موظفة سابقة في هارودز الفايد، بالاعتداء عليهن جنسيًا، وفقًا لتحقيق أجرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC. وقالت إحداهن إنها تعرضت للاعتداء عندما كانت تبلغ من العمر 15 عامًا وكان الفايد يبلغ من العمر 79 عامًا. وادعت إدارة هارودز أن الفايد كان "عازمًا على إساءة استخدام سلطته أينما كان يعمل".

وتوفي الفايد في 30 أغسطس/آب عام 2023 عن عمر يناهز 94 عامًا. وتوفي نجله دودي الفايد في عام 1997 مع الأميرة ديانا في حادث سيارة بسرعة عالية في باريس.

واتهم الفايد بعض أفراد الأسرة الملكية البريطانية بالوقوف وراء موت دودي وديانا التي كانت قد انفصلت عن الأمير تشارلز آنذاك والذي أصبح ملك بريطانيا مؤخرا، بينما ندد قصر باكنغهام بمزاعم الفايد.

في عام 2008، نفى الفايد مزاعم بالاعتداء الجنسي على فتاة دون سن 16 عامًا. وقالت الشرطة إن الاعتداء المزعوم وقع في عنوان تجاري في وسط لندن.

في تحقيق BBC الذي تم بثه هذا الأسبوع، قال موظفون سابقون في "هارودز" إن معاملة الفايد للنساء كانت معروفة في جميع أنحاء المتجر، حيث قال أحد مديري الأقسام السابقين توني ليمينغ إن الأمر "لم يكن سرًا".

واعتذرت إدارة "هارودز" الحالية، في بيان، للضحايا، مضيفة أن "هارودز اليوم منظمة مختلفة تمامًا عن تلك التي كان يملكها ويسيطر عليها الفايد بين عامي 1985 و2010".

وقالت الإدارة إن "معلومات جديدة ظهرت في العام الماضي" حول مزاعم تاريخية بالاعتداء الجنسي ضد الفايد. وأضافت أنه منذ ذلك الحين، "كانت أولويتنا تسوية المطالبات بأسرع ما يمكن، وتجنب الإجراءات القانونية المطولة للنساء المعنيات. ولا تزال هذه العملية متاحة لأي موظف حالي أو سابق في هارودز".