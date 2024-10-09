بايدن يعلق على ما ذكره كتاب عن إرسال ترامب لبوتين أجهزة اختبار كورونا

(CNN)-- انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن سلفه دونالد ترامب على خلفية ما ذكره الصحفي الأمريكي المخضرم الشهير بوب ودورد في كتاب الجديد "حرب" عن أن ترامب أرسل سرا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجهزة اختبار لفيروس كورونا المستجد خلال ذروة الجائحة.

وقال بايدن، الثلاثاء، للصحفيين خلال حفل جمع تبرعات في مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا لصالح السيناتور الديمقراطي بوب كيسي، الذي سيواجه الجمهوري ديف ماكورميك: "(ترامب) اتصل بصديقه العزيز بوتين، وهذه ليست مزحة، وتأكد من إجراء الاختبارات. لقد أجرى الاختبارات. ما الخطأ في هذا الرجل؟".

وأضاف بايدن أن ماكورميك "يتوافق مع دونالد ترامب، الذي صوت له المؤرخون باعتباره الرئيس الأكثر عارا في تاريخ أمريكا".

كانت شبكة CNN عرضت مقتطفات من الكتاب، والذي يكشف تفاصيل جديدة عن العلاقة الوثيقة بين ترامب وبوتين، بما في ذلك إجراء "ما يصل إلى 7" اتصالات هاتفية بينهما منذ مغادرة ترامب للبيت الأبيض في 2021 إثر هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام بايدن.