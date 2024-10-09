(CNN)-- نفى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الثلاثاء، ما ورد في كتاب الصحفي المخضرم بوب ودورد الجديد من أنه أجرى اتصالات هاتفية متعددة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "ربما ما يصل إلى 7 اتصالات"، منذ مغادرته البيت الأبيض في 2021 إثر هزيمته في الانتخابات الرئاسية أمام الرئيس جو بايدن.

وقال ترامب، في مقابلة مع شبكة نيوزماكس: "هذا خطأ. هذا خطأ تماما"، ووصف ودورد بأنه "أحمق حقيقي"، لكنه قال إنه يصدق ما ذكر في الكتاب بأن بايدن يصفه بأنه "أحمق لعين".

وذكر ترامب: "أعتقد أن ودورد أحمق حقيقي، وأنه تجاوز الحد، في آخر مرة تحدثت معه، والتي كانت منذ فترة طويلة، أعتقد أنه خارج عن السيطرة، لأكون صادقا، إنه سيء ​​حقا، لكنني أعتقد أن بايدن ربما قال ذلك عني".

ووفقا للكتاب، أرسل ترامب سرا إلى بوتين مجموعة من أجهزة اختبار لفيروس كورونا المستجد لاستخدامه الشخصي في 2020.

ولم يُسأل ترامب خلال مقابلة نيوزماكس عن تلك الأجهزة لكنه قال بشكل منفصل لشبكة ABC: "هذا كذب".